Hrozia pre nedostatok personálu problémy s pôrodmi? V Bratislave už následky pociťujú: Jasné slová kompetentných!

BRATISLAVA - Hrozí v Bratislave pre nedostatok personálu katastrofa? To, že v zdravotníctve je dlhodobo poddimenzovaný personálny stav, vieme všetci, no vyzerá to tak, že sa kríza so zamestnancami začína dotýkať aj ďalšej oblasti - a tým sú pôrôdy. Kým doteraz si budúce mamičky mohli zazmluvniť pôrodníka, dnes to už môže byť vážny problém.

Situácia s personálom v nemocniciach je dlhodobo zlá a na Slovensku chýbajú tisícky zdravotníkov k tomu, aby tu bolo naplnený minimálny potrebný stav. Nepomohla tomu ani pandémia koronavírusu, po ktorej mnohí zdravotníci dali výpovede a rozhodli sa zo zdravotníctva odísť.

Archívne VIDEO Lengvarský sa vyjadril k výpovediam lekárov a nahromadeným operáciám: Núdzový stav nehrozí, COVID opatrenia zatiaľ nebudú

Tieto problémy však v poslednom čase pociťujú aj budúce rodičky. Podľa portálu tvnoviny.sk im v súčasnosti nik nezaručí, či pôrodník, ktorého si vybrali, ich nakoniec aj odrodí. Problém je aj so zdravotnými sestrami či pôrodnými asistentkami. Ba čo viac, nedávno sa stal prípad, kedy budúca mamička chcela rodiť v ružinovskej nemocnici, no miesto sa pre ňu nenašlo a museli ju premiestniť do bratislavskej nemocnice Antolská. Mnohé ženy si vyberajú pôrodnicu na základe skúseností od rodiny či priateľov. Aj keď ružinovská nemocnica, nemocnica Kramáre a Antolská patria pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava, môžu mať úplne iné postupy.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Problémy priznala aj samotná nemocnica. Tá však dodala, že sa vec snaží vždy vyriešiť tak, aby boli rodičky spokojné. Podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava Evy Kliskej sa vo výnimočných prípadoch môže stať, že ženu nakoniec neodrodí pôrodník, ktoré si zazmluvnila, ale niekto iný. Dôvody môžu byť viaceré. "Napríklad z dôvodu naplnenia kapacít (čo sa stalo v Ružinove) alebo ak zazmluvnený pôrodník napríklad ochorie," vysvetlila. Ak sa však takáto udalosť stane, rodička môže odstúpiť od zmluvy a peniaze, ktoré zaplatila za pôrodníka (väčšinou 300-400 eur), jej budú vrátené. Kliská dodala, že je skôr výnimočná situácia, ak musia niektorú z rodičiek presunúť do inej nemocnice v rámci UNB. Avšak, stávajú sa aj takéto prípady.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Podľa hovorkyne robí nemocnica všetko pre to, aby sa situácia už ďalej nezhoršovala. Sú totiž indície, že by v jeseni mohlo dôjsť ešte k väčšiemu nedostatku personálu. V súčasnosti totiž prebiehajú rokovania o zvyšovaní platov zdravotníkov. Prvé kolo bez väčších výsledkov prebehlo vo štvrtok minulý týždeň, pokračovať by sa malo opäť v auguste. Podľa šéfa Lekárskeho odborového združenia Petra Visolajského lekári naďalej trvajú na svojich požiadavkách. "Situácia v našom zdravotníctve je taká vážna, že lekári sú odhodlaní za tieto požiadavky podať výpovede. Inú možnosť nám, žiaľ, politici nedávajú. Na tomto našom postoji sa nič nezmenilo, keďže stále nevidíme reálne kroky vlády pre zlepšenie nášho zdravotníctva," skonštatoval.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Pavol Zachar

Visolajský zdôraznil, že problém nedostatku zdravotníkov je už citeľný aj pre občanov. "Želali by sme si, aby vláda konala čím skôr, a aby sme v riešeniach nestrácali čas zbytočnými prestojmi. Práve preto, aby sme donútili vládu konať, nemocniční lekári vyhlásili štrajkovú pohotovosť a výpoveďami tlačia na vládu, aby konečne zdravotníctvo riešila," priblížil. Ako dodala Kliská, robia všetko pre to, aby situáciu s personálom stabilizovali. Avšak, vec komplikuje aj fakt, že sú dovolenky a mnohí zdravotníci si po ťažkých dvoch rokoch s pandémiou zobrali voľná.

"Snažíme sa o to, aby rodičky, ktoré sa rozhodli pre konkrétnu pôrodnicu absolvovali pôrod v danej nemocnici. Výnimočne sa môže stať, že kapacity sa naplnia a rodička musí pôrod absolvovať v inej z našich nemocníc, ako si pôvodne vybrala," upozornila Kliská. Avšak, budúce mamičky upokojila a uviedla vec na pravú mieru. "V žiadnej našej pôrodnici nehrozí, že by rodičku nemal kto odrodiť," uzavrela s tým, že aktuálne nemajú žiadnych zdravotníkov vo výpovednej lehote.

Čo na to rezort zdravotníctva?

A čo na celý problém hovorí ministerstvo zdravotníctva? Podľa ich slov je nedostatok sestier celoslovenský problém, ktorý sa snažia akútne riešiť. Ako vysvetlili, tento stav je zapríčinený dlhoročným a trestuhodným zanedbávaním stabilizácie personálu v zdravotníctve a motivácie zdravotníckych pracovníkov. "Zdôrazňujeme, že ministerstvo zdravotníctva situáciu rieši a aktívne pracuje na stabilizácii personálnych kapacít. Rozpracúva strategický materiál, ktorý určí aj iné kroky – strednodobé či dlhodobé – ktoré by mali priniesť v sektore najmä dostatok lekárov, sestier a všetkých ďalších povolaní v zdravotníctve. Riešenie, ktoré je možné zrealizovať v krátkom čase, je zvýšenie finančného ohodnotenia zdravotníkov, o čom sa aktuálne rokuje," uviedli z komunikačného odboru ministerstva.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Getty Images

Podľa rezortu je výpomoc z bratislavských pôrodníc v prípade, ak sa nahromadia pôrody v niektorej z nemocníc, prirodzená, pričom po dohode prednostov sa takéto presmerovania rodičiek aj uskutočňujú. Zdravotná starostlivosť však napriek dovolenkám podľa rezortu ohrozená nie je. "Ide o stav, ktorý je bežný v lete každý rok. Je pochopiteľné aj to, že zdravotníci, ktorí si nemohli počas uplynulých dvoch rokov pandémie dovolenky dopriať, si ich teraz v lete chcú konečne vyčerpať," uzavreli.