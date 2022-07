POZOR Veľký podvod s kuriérmi: Služby týchto spoločností využíva skoro každý! Ich mená boli zneužité

BRATISLAVA – Kuriérske služby sú veľmi obľúbené. A to nie len medzi zákazníkmi, ale aj medzi podvodníkmi. Problém, na ktorý policajtov upozorňovali ľudia pred niekoľkými mesiacmi sa totiž v tieto dni opäť objavil v plnej sile. Špekulanti si na mušku zobrali známe kuriérske firmy. Pôvodne išlo len o očiernenie spoločnosti Packeta, pridali však aj DPD, DHL, GLS či FedEx. V ich mene chcú z ľudí vymámiť peniaze.

Taktika podvodníkov spočíva v tom, že v prípade, ak ponúkate na predaj nejaký tovar, špekulant sa navonok tvári, že ho chce od vás kúpiť. Napíše vám preto správu. „Tvrdí, že zaň chce zaplatiť v hotovosti a že za vami pošle kuriéra, aby tovar vyzdvihol. Veľmi prešpekulované, lebo vy máte pocit, že najprv peniaze dostanete a až potom mu odovzdáte tovar,“ ozrejmila polícia.

Archívne video: Kuriér v Prahe priniesol novú práčku: Útok mačetou! Takúto šialenú dohru naozaj nečakal

To, že máte do činenia s podvodníkom môžete však ľahko rozoznať. V prípade, že chcete tovar odovzdať priamo jemu a nie kuriérovi, zvyčajne s tým nesúhlasí. Poznávacím znamením toho, že vás kontaktoval špekulant, je aj to, že jeho slovenčina je veľmi zlá, podľa polície píše doslova ako robot.

„Podvodník zrazu potrebuje, aby ste na stránke kuriérskej spoločnosti potvrdili sumu, ktorú má vyzdvihnúť. Pošle Vám www adresu, ktorá vyzerá ako od kuriérskej spoločnosti, ale je v nej preklep. Napríklad glss.sk, packketa.sk - vyzerá to veľmi podobne ako ich skutočné stránky,“ ozrejmili.

Následne si od vás vyžiada, aby ste potvrdili sumu, ktorú vám má kuriér priniesť. Je tam však potrebné zadať aj údaje z vašej platobnej karty. A tu treba zvýšiť opatrnosť naplno. Ak tak totiž urobíte, má vyhraté. Dáte mu tak prístup k peniazom na vašom účte. Samozrejme, na samotného kuriéra môžete čakať márne.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Getty Images

Polícia preto radí, aby ste si v prípade, že si objednávate niečo prostredníctvom kuriéra, vždy overili, či ide o naozajstnú stránku spoločnosti. „Podvodníci vám zvyknú poslať link na stránku, ktorá vyzerá ako skutočná. Zväčša je však v názve www adresy preklep. Dve rovnaké písmenká, písmenko navyše a podobne,“ odkázali.

Rozhodne nikdy nezadávajte údaje vašej platobnej karty na neoverené stránky, neposielajte peniaze vopred a ak už predávate niečo cez internet, pokúste sa stretnúť priamo s dotyčným kupujúcim. „Ak má za vami niekoho poslať, neverte mu,“ dodali policajti.