Cigániková čelí atakom anonyma: Vytiahol na ňu nevydarenú minulosť! VIDEO Jasný odkaz poslankyne

Anonym šéfke zdravotníckeho výboru v obšírnom statuse okrem iného vytkol, že počas štúdia na osemročnom gymnáziu v druhom ročníku prepadla a následne prešla na školu, ktorá nemala žiadnu spojitosť so zdravotníctvom - strednú odbornú školu drevársku. „Po jej absolvovaní mohla svoju odbornosť zdravotníctve pretaviť asi len do toho, že by pozbíjala nejaké drevené lavičky v čakárňach,“ píše anonymný kritik. Okomentoval aj jej následné vysokoškolské štúdium na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde skončila po troch semestroch. „Či ju znovu vyhodili alebo to sama zabalila, lebo to nezvládala alebo zistila, že sa pomýlila, to už naozaj neviem,“ uviedol.

Zameral sa aj na jej štúdium na Fakulte verejnej správy VŠEMvs v Petržalke, kde zasa poukázal na to, že ide o súkromnú školu, teda takú, kde si záujemcovia platia štúdium z vlastného vrecka. „Niekedy uprostred tohto štúdia v roku 2012 išla na pohovor do SaS k Sulíkovi a ten ju ihneď zobral medzi svojich top 290 odborníkov s takouto kvalifikáciou: vyhodená z gymnázia, absolventka strednej odbornej školy drevárskej, nedokončený druhý ročník katolíckej univerzity a diaľkovo rozoštudovaná súkromná škola VŠEMvs,“ uviedol. „Posledné štúdium, ktoré Cigániková absolvovala a za ktoré aj získala titul, ktorým sa hrdí za menom, je štúdium manažmentu zdravotníctva na CEMI vzdelávacom inštitúte v Prahe,“ uviedol s tým, že ide podľa neho o ďalší zaplatený titul.

Spochybnil tiež dĺžku jej štúdia či kvalitu jej záverečnej práce. Ironicky komentoval aj to, že si Cigániková v životopise uvádza španielčinu na úrovni A2. „Takže k odbornej spôsobilosti pani poslankyne Cigánikovej asi len toľko, že čo sa dalo kúpiť, to si kúpila a na ostatné bola prikrátka. Mám teraz trochu obavy z tej strany odborníkov,“ dodal.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Cigániková mu venovala video

To viedlo poslankyňu k tomu, že anonymovi venovala video na sociálnej sieti. „Nikdy som sa netvárila, že som najmúdrejšia, že viem všetko a nikdy sa nemôžem pomýliť. Nikdy som nehovorila, že ku všetkým odborným postojom z oblasti zdravotníctva som sa dopracovala sama od seba,“ uviedla. Podľa nej neexistuje nikto, kto sa vyzná vo výkonoch, v poisťovniach aj v ambulanciách. „Nenájdete človeka, ktorý dopodrobna ovláda toky peňazí, aj cestu pacienta v nemocnici. Márne budete hľadať odborníka na analýzu spádovej oblasti aj vstupu generík na trh, či na personálne otázky zariadení, aj práva pacientov,“ odkázala.

Poukázala na to, že zdravotníctvo je príliš komplikovaný segment, aby ho človek zvládol sám. „Preto som veľmi rada, že mám korektné a blízke pracovné vzťahy s mnohými odborníkmi, ktorí nám pomáhali dať dokopy aj náš program pre zdravotníctvo, mimochodom hodnotený ako najlepší zo všetkých politických strán,“ tvrdí.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Anonym podľa nej nespomína nič, čo by ju skutočne diskvalifikovalo. „Žiadne odborné pochybenia či korupčné správanie. Jednoducho na mňa vyťahuje veci z môjho života, ktoré nevyšli podľa predstáv (komu v živote vždy všetko vyšlo?), veľa klame a ako najväčší môj prehrešok spomína, že som sa pred 20 rokmi hlásila na Katolícku univerzitu, lebo som chcela byť bližšie k mojej mame. Samozrejme, kolegovia z OĽaNO sa na tom verejne dobre bavia, lebo asi takto má fungovať tá ich vysnívaná koalícia,“ dodala.

„Vďaka jeho textu som si ale znovu pripomenula, že mám okolo seba skvelých ľudí - rodinu, kamarátov, kolegov a aj desiatky tých, ktorí nám pomáhali dať dokopy alebo pripomienkovali program pre zdravotníctvo a stále nám pomáhajú lepšie rozumieť problematike zdravotníctva,“ uzavrela.