MIMORIADNE SaS vypovedala koaličnú zmluvu! Premiérovi dali ultimátum, inak odídu z vlády

BRATISLAVA - Spor medzi Richardom Sulíkom a Igorom Matovičom vrcholí už niekoľko týždňov. Scenárov je niekoľko a ako pripustil premiér Eduard Heger ešte minulý týždeň, možné je všetko. Liberáli žiadajú hlavu ministra financií, inak zrejme z vlády odídu, no OĽaNO to rázne odmieta. Zároveň odmietajú aj predčasné voľby. Ako sa rozhodla SaS?

Strana Sloboda a solidarita dnes viac ako dve hodiny rokovana na rozšírenej Republikovej rade, na ktorej boli prítomní aj poslanci či ministri. Rozhodnúť sa museli spoločne.

SaS vypovedala koaličnú zmluvu

Vzťahy v koalícii sa musia podľa Sulíka zmeniť. "Ak zmeny nie je schopné hnutie OĽaNO, musí urobiť zmenu SaS. Argument, že sa vráti Fico a fašisti, je pre mňa vážny," skonštatoval Sulík. "Strana SaS vypovedá koaličnú zmluvu, ktorá už bola viacrkát našimi partnermi porušená. Koaličnú zmluvu vypovedáme dnes a od premiéra očakávame, že vypracuje novú koaličnú zmluvu, ktorá bude reflektovať dianie a ktorá bude obsahovať to, že Igor Matovič nebude súčasťou vlády. V najbližších dňoch oznámime podmienky účasti v ďalšej koalícii premiérovi Eduardovi Hegerovi. Ak do konca augusta nepríde s riešením, všetci štyria ministri podajú demisiu," vyhlásil Sulík.

"Ak má pravicová vláda fungovať, nová koaličná zmluva musí byť dohodnutá do konca augusta. Rátame aj s tým, že by bola menšinová vláda," povedal šéf SaS. "Niečo sa musí udiať, takto ďalej nevieme fungovať," povedal.

Aktualizované 16:40 "Fungovaniu koalície je pokazené týmto jedným človekom, ktorý sa nedokáže ovládať. Akoby nestačil COVID, energetická kríza, ekonomická kríza, vojna u susedov, ešte tu máme aj Igora Matoviča," uviedol líder SaS. "Mali sme snahu to urovnať a fungovať ďalej a bol to opäť Igor Matovič, ktorý s nehoráznymi obvineniami, že niečo chystáme s fašistami, túto našu snahu zničil," uviedol na adresu toho, že SaS prestala chodiť na koaličné rady.

Aktualizované 16:37 Prekáža im, že Igor Matovič rozoštváva spoločnosť. "Už celé mesiace je v konflikte prakticky s každým, kto s ním bezpodmienečne nesúhlasí. Všetka naša práca je prekrývaná týmto jedným ministrom. Najväčším problém našej koalície sa volá Igor Matovič. Mrzí ma, že tú vetu musím vysloviť, poznáme sa dlho, začínal na našej kandidátke. Svojimi nápadmi ničí našu krajinu," uviedol Sulík.

Aktualizované 16:35 "Pri najlepšej vôli sa už nedá pokračovať. Verejné financie sú peniaze nás všetkých," uviedol v úvode Sulík. "Pre každého politika by mala byť štátna kasa posvätná. Nemienili sme sa pozerať, ako ju smeráci rozkrádali a nemienime sa pozerať, ako si z nej Igor Matovič urobil pokladničku na svoje nápady," skonštatoval.

Čo žiadala SaS

V hre bolo niekoľko scenárov. Zrejme najdiskutovanejším sa stalo práve ultimátum strany SaS, ktoré by predložii premiérovi. Buď Matovič odíde z postu ministra financií, alebo liberáli odídu z vlády. Ak by odišli, v tom prípade prichádzala do úvahy menšinová vláda alebo predčasné voľby. Obe možnosti však tak OĽaNO, ako aj Za ľudí odmietli. Jediný, kto pripustil predčasné voľby, je hnutie Sme rodina.

"Reálna možnosť je buď pokračovať vo vláde, ktorá prijíma veci, ktoré pomáhajú ľuďom, (…) alebo, ak sa nedokáže Igor Matovič s Richardom Sulíkom dohodnúť, tak sa dohodnime na predčasných voľbách. My sa im vôbec nebránime," vyhlásil Krajniak ešte vo víkendovej diskusnej relácii.

Čo žiadalo OĽaNO

Hnutie OĽaNO po raňajšom mimoriadnom predsedníctvo rázne vyhlásilo, že požiadavky SaS odmieta s tým, že už im raz výmenou ministra zdravotníctva a premiéra vyhoveli. "Dnes žiadate opäť odchod predsedu hnutia OĽANO z vlády. Vaša požiadavka je v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie OĽANO s ňou nesúhlasí a taktiež určite nebude hlasovať za predčasné voľby," odprezentoval premiér Heger vo videu, kde stál spolu s ministrami i šéfom poslaneckého klubu.

Nie je čas na pád vlády

"Slovensko zažíva najťažšie časy vo svojej histórii. Teraz nie je čas na povalenie vlády. Verím, že kolegovia zo SaS sa rozhodnú zostať s nami," vyhlásil predseda vlády po stredajšom rokovaní kabinetu.

Remišová považuje krízu za osobný spor medzi Sulíkom a Matovičom

Osobné spory podľa nej do politiky nepatria. "Politici by mali vedieť povýšiť verejný záujem a záujem ľudí nad nejaké osobné spory a animozity," uviedla po rokovaní vlády Remišová. Riešením je podľa nej to, aby sa obaja začali správať normálne a koalícia fungovala ďalej. "Dnes sa rozhoduje o tom, či takto o rok bude predseda vlády napri. Robert Fico alebo Peter Pellegrini, minister vnútra pán Kaliňák a ministrom školstva napr. pán Mazurek. Verím, že koaliční partneri si uvedomujú zodpovednosť, ktorú majú," uviedla. "Nie je to vecný problém, je to osobný problém," povedala Remišová s tým, že podľa nej pri rokovaniach koalícia funguje.

Ďalšia koaličná kríza

Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako parlament prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽaNO Matoviča. SaS a Matovič sa následne obviňovali zo spolupráce s opozíciou a fašistami. SaS opäť pre Matovičove útoky odmietla chodiť na koaličné rady, OĽaNO obvinilo liberálov z rozbíjania vlády. SaS si vzala čas na premyslenie, čo ďalej. Pripustila vtedy aj odchod z koalície, hoci tvrdí, že má vôľu v kabinete pokračovať. Matovič vyzval SaS na uzmierenie, s tým, že sa ospravedlnil za úroky a to isté žiadal aj od SaS.