Liberálov čaká predsedníctvo, OĽaNO už má po: Matoviča si nedáme! Na čele s Hegerom posielajú sulíkovcom ODKAZ

To, že SaS podmieni zotrvanie v koalícii odchodom Matoviča z postu ministra financií je jedným z možných scenárov, o ktorom sa hovorilo už minulý týždeň. Viacerí poslanci či ministri sa ku koaličnej kríze vyjadrili na sociálnej sieti. OĽaNO dnes po predsedníctve oznámilo svoje stanovisko. Richard Sulík odmieta situáciu až do 16. komentovať, vtedy by sa mali k situácii vyjadriť.

OĽANO odmieta odchod Matoviča z vlády

Hnutie OĽaNO odmieta prípadnú požiadavku SaS na odchod Matoviča z vlády. Takáto požiadavka je podľa OĽaNO v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie s ňou nebude súhlasiť. Apeluje pritom na SaS, aby sa vrátila k rokovaniam v koalícii. Deklarovalo, že nebude hlasovať za predčasné voľby. Vyplýva to z listu, ktoré hnutie adresovalo predstaviteľom SaS po svojom predsedníctve, ktoré malo pred rokovaním vlády. Stanovisko prezentovali všetci ministri z hnutia OĽaNO na čele s premiérom Eduardom Hegerom, ktorý ho vo videu odprezentoval.

Vaša požiadavka je v rozpore a koaličnou zmluvou

"Žiadate opäť odchod predsedu hnutia OĽANO z vlády. Vaša požiadavka je v príkrom rozpore s koaličnou zmluvou a hnutie OĽANO s ňou nesúhlasí a taktiež určite nebude hlasovať za predčasné voľby," uviedlo OĽaNO. Odmieta tvrdenia SaS, že Matovič pri balíčku pomoci rodinám 'vulgárne zneužil legislatívny proces' a presadil ho s opozíciou, či to, že ním rozvrátil verejné financie. "Nič z toho nie je pravda," vyhlásilo OĽaNO. SaS podľa hnutia ústami svojho predsedu Richarda Sulíka na rokovaní koaličnej rady súhlasila s predložením balíčka do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní s tým, že hoci s ním nesúhlasí, nebude ho vetovať.

Čo sa týka osobných útokov, podľa OĽaNO prichádzajú vždy z oboch strán. "Niet pochýb, že sú zbytočné a úplne zbytočne prekrývajú všetko dobré, čo sme spolu spravili," podotklo. Zdôrazňuje, že v súčasnej situácii ide o všetko a SaS na Republikovej rade rozhodne podľa OĽANO o budúcnosti Slovenska. "Ďalšie povalenie vlády bude viesť ešte k horšiemu výsledku, ako to bolo v roku 2012, a to, že k Ficovi a Pellegrinimu sa do koalície pridajú fašisti z Republiky. Uvrhnete Slovensko do katastrofy," upozornilo hnutie a vyzvalo SaS, aby to nerobila. "Vráťte sa na rokovania koaličných rád a poďte spolu s nami prijímať dôležité rozhodnutia na pomoc ľuďom," uzavrelo s tým, že dobro krajiny je viac ako osobné spory.

SaS bude chcieť hlavu Matoviča

K situácii v koalícii sa Naď vyjadril na sociálnej sieti. To, čo ich v koalícii spája, je podľa neho silnejšie než to, čo ich rozdeľuje. "O čo vlastne ide? Vraj teda SaS príde s podmienkou, že Igor Matovič musí z vlády odísť, inak odídu oni. A budú predčasné voľby," prezradil Naď a pripojil niekoľko bodov. Vzťahy Igora Matoviča a Richarda Sulíka sú podľa neho napäté a zložité. "Od blízkeho priateľstva sa dostali až k tomu, že si mnohokrát nevedia prísť na meno. A nie, nie je to chyba iba jedného z nich, obaja majú pekne za ušami," uviedol s tým, že osobné vzťahy by nemali zasahovať do záujmov občanov.

Archívne VIDEO SaS rozhodne o ďalšom postupe v koalícii na Republikovej rade: Sme svedkami porušenia koaličnej zmluvy

Nikto nechce, aby SaS odišla z vlády

Naď zaspomínal aj na časy, kedy OĽaNO a SaS držali spolu. "Bol to a stále je náš najprirodzenejší partner v boji proti zlu a mafii. A presne to je pointa. Ak SaS odíde z tejto vlády, čo nikto nepožaduje a ani nechce a je to iba a jedine ich rozhodnutie, tak umožnia návrat mafie späť," napísal. Pri politických rokovaniach podľa neho lídri SaS argumentujú, že je pre nich výhodné, aby odišli z vlády, pretože Matovič je nepopulárny a oni majú teraz vyššiu popularitu.

Ak by došlo k predčasným voľbám, SaS by podľa neho možno získala viac hlasov ako v ostatných voľbách, ale demokratické strany by celkovo prehrali na plnej čiare. "Pretože by opäť raz voličom ukázali, že nevedia vydržať ani štyri roky. A Smer, Hlas a fašisti s nimi vo vláde, by mali možno aj ústavnú väčšinu a už len potom by sme všetci videli, čo znamená únos demokracie, smerovanie k Moskve, politické prenasledovanie a úpadok štátu ako takého. Toto naozaj chce SaS? Určite nie, tak ju nepoznám, preto tomu zbytočnému riskovaniu naozaj všetkého absolútne nerozumiem," uviedol s tým, že v súčasnosti nie je lepšia alternatíva pre Slovensko, ako súčasná koalícia. "Môžem však všetkých uistiť, že na predčasných voľbách sa my dohadovať určite nebudeme," uviedol.

Posledné hodiny koalície?

Aj podpredseda parlamentu Gábor Grendel ešte v utorok na sociálnej sieti hovoril o možných posledných hodinách koalície. Verí však, že nie je o všetkom vopred rozhodnuté a republiková rada SaS zváži všetky plusy a mínusy.

Spor v koalícii sa opäť vyostril po tom, ako poslanci NR SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií a lídra OĽANO Igora Matoviča. SaS a Matovič sa následne obviňovali zo spolupráce s opozíciou a fašistami. SaS opäť pre Matovičove útoky odmietla chodiť na koaličné rady, OĽANO obvinilo liberálov z rozbíjania vlády. SaS si vzala čas na premyslenie, čo ďalej. Pripustila vtedy aj odchod z koalície, hoci tvrdí, že má vôľu v kabinete pokračovať. Matovič vyzval SaS na uzmierenie, tá zatiaľ nepovedala viac o svojom postupe.