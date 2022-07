Budú ceny za služby zvyšovať aj kraje? ANALYZUJE sa situácia v DSS či MHD! Zmeny chystajú zatiaľ len Košice

Samosprávy sú aktuálne takmer v rovnakom režime. Všetky analyzujú a prehodnocujú všetky poplatky za služby, ktoré poskytujú. Zdá sa, že riešenie bude až na novom vedení jednotlivých krajov, ktoré bude známe po jesenných spojených voľbách. K zmenám zatiaľ pristúpil len Košický kraj, ktorý sa rozhodol zvýšiť poplatky o cenu inflácie a zmenu výšky minimálnej mzdy, zohľadnené tiež bude aktuálne zdražovanie potravín. Ministerstvo práce poskytlo krajom príspevky na vykrytie zvýšených cien, no všade to stačí.

Na vyjadrenie Banskobystrického a Žilinského kraja ešte čakáme.

Bratislava situáciu analyzuje, rieši optimalizáciu nákladov MHD

Bratislavský kraj aktuálne v súvislosti so zdražovaním energií a ďalších udalostí analyzuje situáciu v DSS a medzi klientami DSS. "Až na základe vyhodnotenia pristúpi k navyšovanie úhrady za poskytovanie sociálnych služieb," uviedla v reakcii pre Topky hovorkyňa kraja Lucia Forman. Podľa našich informácií sa však situácia nezmení skôr ako v septembri, preto ju bude zrejme riešiť až nové vedenie.

Rovnaká situácia je aj v samotnom hlavnom meste, ktoré takisto prehodnocuje všetky poplatky. "Konkrétny zoznam ešte nie je, toto rozhodnutie by malo robiť až nové zastupiteľstvo," informovala hovorkyňa mesta Dagmar Schmucková. Čo sa týka MHD, v súčasnosti sa mesto zaoberá optimalizáciou nákladov súvisiacich s prevádzkou MHD, kde počas pandémie poklesli tržby v dôsledku úbytku cestujúcich a súčasne výrazne narástli náklady v niektorých položkách (napr. pohonné hmoty). "Cestovné v MHD bolo upravované minulý rok, v najbližšej dobe neočakávame zmeny v cestovnom. Hlavné mesto je len jeden z objednávateľov služieb vo verejnom záujme (mestská hromadná doprava, ktorú zabezpečuje DPB)," dodala.

Na dohodu o cenách lístkov MHD je potrebná dohoda troch subjektov, zvyšovanie sa zatiaľ nechystá

"Dopravný podnik Bratislava (DPB) nie je v pozícii objednávateľa, ale vykonávateľa – ako mestská firma, ktorej 100% akcionárom je Hlavné mesto SR Bratislava, a zároveň ako jeden z dopravcov v rámci Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK). Znamená to, že DPB neurčuje cenu cestovného," informoval Topky hovorca DPB Martin Chlebovec. "V IDS BK (Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji) aktuálne neplánujeme zdvíhať cestovné," reagovala hovorkyňa Eva Vozárová.

"V prvom rade treba odlíšiť, či ide o samostatnú tarifu hlavného mesta Bratislava pre MHD alebo integrovanú tarifu v rámci IDS BK, ktorá sa však vzťahuje aj na prímestskú autobusovú dopravu a železničnú dopravu. V princípe však platí, že úprava cestovného MHD v Bratislave je v kompetencii mesta Bratislava," uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Miriama Švikruhová.

V Košickom kraji pôjde o nevyhnutné navyšovanie úhrad

Jediný z oslovených krajov, ktorý mierne poplatky dvihne, je Košický kraj. "Poplatky v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja budú od 1. júla zvýšené iba o infláciu a zmenu výšky minimálnej mzdy, zohľadnené tiež bude aktuálne zdražovanie potravín. Navýšenie poplatkov podlieha všeobecne záväznému nariadeniu, podľa ktorého bude valorizovaná výška úhrad," informovala Anna Terezková, hovorkyňa predsedu Košického kraja.

Kraj rozumie súčasnej zhoršujúcej sa ekonomickej situácii. "Najmä u zraniteľnejších častí obyvateľstva, kam patria aj seniori. Preto pôjde iba o nevyhnutné navyšovanie úhrad vyplývajúcich z tohto všeobecne záväzného nariadenia," uviedla hovorkyňa. "Pre porovnanie, pri pobytovej forme sociálnej služby bude navýšenie predstavovať sumu nižšiu ako jedno euro na deň. Za celý mesiac si v iných, súkromných zariadeniach, za komplexnú starostlivosť po novom seniori priplatia okolo 70, niekedy aj 100 eur, v zariadeniach Košického samosprávneho kraja to bude iba okolo 23 eur mesačne," vysvetľuje. Zdražovanie v ďalších sférach kraj nepredpokladá. "Dvíhať sa aktuálne nebudú ani ceny za lístky v autobusovej doprave ani napríklad poplatky za ubytovanie v internátoch v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja," dodala Terezková.

Trnavský kraj čaká na reálny výber daní

Trnavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 21 zariadení sociálnych služieb. "Sumy úhrad za sociálne služby sa v týchto zariadeniach k dnešnému dňu nemenili. Vzhľadom na legislatívne zmeny však musíme počkať na reálny výber DPFO (daň z príjmov fyzických osôb, pozn. red.). Aj od toho závisí, ako budeme naďalej schopní vykrývať zvýšene nároky na financovanie, a to najmä na budúci rok 2023," uviedol pre Topky komunikačný odbor Trnavského kraja.

Trnavský kraj získal z ministerstva práce 247-tisíc eur na náklady spojené so zvýšenými cenami za energie. "Z vlastného rozpočtu máme pripravených 250-tisíc eur, ktoré rozdelíme do našich zariadení podľa potreby. Okrem toho trnavská župa v tomto roku poskytne mimoriadnu dotáciu neverejným poskytovateľom sociálnych služieb, a to v súvislosti s novelou zákona o sociálnych službách platnou od začiatku roku 2022. Novela okrem iného zmenila spôsob výpočtu finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby," informoval kraj.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb získajú mimoriadnu dotáciu

Trnavský samosprávny kraj sa týmto rozhodnutím snaží predísť zvyšovaniu poplatkov klientov v kontexte rastu cien tovarov a energií. "Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb na území kraja získajú mimoriadnu dotáciu v celkovej sume 219-tisíc eur a poskytovatelia, ktorých klientmi sú aj obyvatelia Trnavského kraja a sídlia mimo územia župy podporíme celkovou sumou 98-tisíc eur," ozrejmil kraj s tým, že župa je aj naďalej pripravená pomáhať zariadeniam sociálnych služieb v súvislosti so zvyšujúcimi sa cenami za energie, aby predišla možnému zvyšovaniu poplatkov pre klientov v zariadeniach sociálnych služieb.

Čo sa týka prímestskej autobusovej dopravy, v najbližšom čase sa úpravu cien cestovných lístkov neplánuje. "V Trnavskom samosprávnom kraji aktuálne pracujeme na zavedení predplatných cestovných lístkov u župných zmluvných dopravcov, ktoré vstúpia do platnosti 1. januára 2023, a v porovnaní s jednorazovými cestovnými lístkami budú cenovo zvýhodnené. Týmto spôsobom chceme motivovať obyvateľov k využívaniu verejnej dopravy," dodala župa s tým, že v minulom roku zaviedla zľavy v cestovnom v prímestskej autobusovej doprave (PAD) u dopravcov Arriva Trnava, SAD Dunajská Streda a SKAND Skalica.

Prešov zatiaľ ceny nedvíha, no dlhodobú udržateľnosť cien zaručiť nevie

Prešovský samosprávny kraj ako zriaďovateľ 25 zariadení sociálnych služieb nezvyšoval a ani momentálne nezvyšuje výšku úhrad od prijímateľov sociálnych služieb v žiadnom zo svojich zariadení. "Všetky zvýšené výdavky spojené s enormným nárastom cien energií a ostatných vstupov vykrýva zo svojho rozpočtu a v maximálnej možnej miere sa takto snaží eliminovať negatívne dopady inflácie a zvyšovania cien pre prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov. Samozrejme, krajská samospráva nevie zaručiť dlhodobú udržateľnosť stanovenej výšky poplatkov vo svojich zariadeniach, ak budú ceny nákladových položiek rásť aj naďalej takýmto tempom, ako sme tomu svedkami," reagovala pre Topky hovorkyňa Daša Jeleňová.

Čo sa týka dopravy, v aktuálnom čase objednávateľ prímestskej autobusovej dopravy v Prešovskom kraji, t.j. Prešovský samosprávny kraj, neuvažuje so zvyšovaním sadzieb cestovného za služby prímestskej autobusovej dopravy. "Zvyšovanie cien pohonných hmôt znáša v tomto prípade objednávateľ, a je to nákladom pre samosprávu a nie pre dopravcu, poskytovateľa služby.

Prešovský samosprávny kraj takýmto spôsobom udržiava jednu z mála cien na rovnakej úrovni, ako boli ceny pred rapídnym zdražovaním všetkých komodít a služieb," dodala.

Nitriansky kraj urobí všetko preto, aby ceny zvyšovať nemusel

Nitriansky kraj upravil naposledy úhrady v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti všeobecne záväzným nariadením v r. 2019 s účinnosťou od 1. januára 2020. "NSK si uvedomuje sociálnu zraniteľnosť klientov v ZSS, preto urobí všetko preto, aby zvyšovanie poplatkov pre nich čo najviac oddialil, respektíve ponechal na súčasnej úrovni. O ich reálnom vývoji však rozhodne aktuálny vývoj ekonomickej situácie v spoločnosti," uviedla pre Topky hovorkyňa kraja Oľga Prekopová. Ceny v pravidelnej prímestskej autobusovej doprave zvyšovať neplánujú.

Trenčianska župa potrebuje podrobnú analýzu

Trenčiansky kraj aktuálne takisto vyhodnocuje dopady zvýšených výdavkov na potraviny a energie v zariadeniach sociálnych služieb vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a to s ohľadom na príjmy klientov. "Trenčianska župa je aj objednávateľom služieb vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Aj v tejto oblasti aktuálne analyzujeme dopady rastúcej inflácie, cien energií a pohonných látok na poskytovanie služieb pre cestujúcu verejnosť. Rastúce vstupy sa prejavia aj na ubytovaní v školských internátoch či poskytovaní stravy v školských jedálňach. Z uvedeného dôvodu je potrebná podrobná analýza," reagovala župa.