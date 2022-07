AUTENTICKÉ ZÁBERY zo Západných Tatier: Útok medveďa v priamom prenose! Kameraman stihol iba tasiť sprej

K incidentu malo prísť 24. júna v Kamenistej doline v Západných Tatrách. Muž zábery, na ktorých vidieť ako ho napadne medveď, zverejnil na sociálnu sieť YouTube, pridali k nim aj rozsiahli popis celej situácie. Po krátkom čase však všetko stiahol. Napriek tomu sa už video stalo virálne a na sociálnych sieťach ho zdieľali desiatky ľudí.

„O šiestej ráno stúpam do Pyšného sedla. Už po ceste si všímam pobytové znaky medveďov, stopy aj značkovacie stromy. Stretávam skupinku ľudí, s ktorými sa dávam do reči a zapisujem si telefónne číslo, že, keby som niekde videl medveďa, aby som dal vedieť. Hovorím si, že OK, to je rozumné a pokračujem ďalej. Cestou obdivujem krásu tunajšej prírody, keďže som tu po prvý krát. Už som skoro hore v sedle, tak si hovorím, že sa najem napijem a uvidím ako ďalej. Na kopci vidím čriedu kamzíkov. Okolo mňa prechádza iná skupinka štyroch turistov a ja vidím z hora z poľskej strany prichádzať medveďa. Ešte si hovorím aké by to bolo skvelé ho nafilmovať v takom krásnom horskom prostredí. A aj tak bolo. Ešte sa pokúšam zavolať tak, ako som sľúbil skupinke, s ktorou som už stratil zrakový kontakt. No neúspešne, nie je tu signál,“ začal opisovať sled udalostí.

Následne filmoval medveďa, ktorý sa pásol popri potoku asi 20 minút, no pri tom sa postupne približoval k mužovi, dokonca ho mal aj zbadať. „Keď už je odo mňa cca 50 metrov, tak sa postavím a snažím sa presunúť ďalej, aby som mu nestál v ceste. Vtedy ma zaregistroval a ja si hovorím, že ho ešte natočím, ako odbieha preč, no všetko bolo inak,“ tvrdí.

Medveď sa totiž nedal na ústup, ale rozbehol sa smerom k nemu. Muž si stihol ešte vytiahnuť sprej určený na obranu proti medveďom a vystriekal ho na šelmu, keď už bola bezprostredne pri ňom. Tvrdí však, že sprej mu vôbec nepomohol, a tak sa dal na útek. Kamera zostala ležať v tráve. Ďalší sled udalostí už na kamere nevidíme. „Po piatich krokoch zakopávam a padám na zem. To už ma, ale zadrapol za nohu, rýchlo sa otáčam a snažím sa ho nohami odkopávať. Ako útočí trhá na mne oblečenie. Už ani neviem zrátať koľko kopov do hlavy dostal no stále nie je koniec! Snažím sa postaviť a verím, dúfam, že sprej už po minúte musí účinkovať. Podarilo sa mi postaviť a bežím. No nohy mám neuveriteľne ťažké a po pár metroch znovu padám na zem. Znova je pri mne. To si už v podvedomí predstavujem, ako dopadol chlap z Poľany,“ uviedol.

Celý útok mal podľa jeho slov trvať do tohto okamihy dve minúty. Muž sa naďalej bránil kopancami, až nakoniec medveď od neho odbehol preč. Našťastie, ako uviedol, obišiel iba s pár škrabancami a hryzancami, chvíľu však trvalo, kým sa postavil a vrátil sa po kameru a vak, ktoré nechal na mieste prvého stretu so šelmou.