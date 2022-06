AKTUÁLNE Zásahový tím opäť v akcii! Ďalšieho medveďa museli usmrtiť pri Sučanoch

Medveď podľa nej svojím správaním a častými návštevami Sučian a ďalších okolitých obcí v podhorí Národného parku Malá Fatra mohol ohroziť bezpečnosť obyvateľov. Zásahový tím ŠOP SR monitoroval pohyb a správanie medveďa v intraviláne obce Sučany i v ďalších blízkych lokalitách. Trojročný samec medveďa hnedého s hmotnosťou 50 kilogramov sa pohyboval v blízkosti ľudských obydlí, vyhľadával odpad z ľudskej potravy, pravidelne prevracal odpadové nádoby a vchádzal obyvateľom do záhrad.

"Pri stretnutí s človekom nejavil známky plachosti a vykazoval nízku senzitivitu na plašenie. Všetky metódy plašenia boli neúčinné. Jeho správanie bolo vyhodnotené ako riziko ohrozenia zdravia a života ľudí," uviedla Bocková. Umiestnenie medveďa do odchovného zariadenia nebolo v tomto prípade možné, išlo o jedinca navyknutého na voľný život v prírode a nebola by možná jeho adaptácia na umelo vytvorené podmienky v zajatí.

Problémovú medvedicu usmrtili aj pred pár dňami

Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody usmrtil problémovú medvedicu aj v piatok 24. júna 2022 ráno, a to v lokalite Pribylina - Hrdovo v okrese Liptovský Mikuláš. Medvedica s dvoma mladými vykazovala známky agresívneho správania a pohybovala sa v okolí turisticky známych chatárskych oblastí Pribylina a Podbanské vo Vysokých Tatrách. Informovala o tom hovorkyňa ŠOP SR Kristína Bocková.

Medvedica vyhľadávala ľahko dostupnú potravu v blízkosti ľudí. Zásahový tím ŠOP SR vyhodnotil podľa Bockovej správanie predmetnej päťročnej medvedice ako nebezpečné a predstavujúce hrozbu pre miestnych obyvateľov, chatárov a návštevníkov. Pohybovala sa aj s mláďatami v blízkosti turisticky atraktívnych lokalít - Hrdovo, Kokavský most a Pod surovým hrádkom, kde vyhľadávala odpad. Zásahový tím ŠOP SR evidoval opakované hlásenia o jej výskyte na lokalite, ako aj sťažnosti a spôsobené škody. "Pokiaľ by tento jedinec z populácie vyradený nebol, hrozilo by ďalšie páchanie škôd na majetku miestnych obyvateľov a riziko, že vyhľadávaním potravy v intraviláne spôsobí ujmu na zdraví človeka," uviedol riaditeľ Správy Tatranského národného parku Pavol Majko.