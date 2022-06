Počasie nás poriadne potrápi! Čakajú nás EXTRÉMNE horúčavy aj výstrahy pred búrkami

BRATISLAVA - Cez víkend, ale aj najbližší týždeň nás potrápia poriadne horúčavy. Preto by ste si mali dávať pozor, aby ste netrávili veľa času na priamom slnku a dbali na dostatočný pitný režim. Potrápiť nás však môžu aj búrky.

Tropické horúčavy nie sú nebezpečné len pre človeka, ale aj pre zvieratá. Najbližšie dni by ste preto mali dávať pozor na to, aby ste pitný režim dodržiavali vy, aj vaši domáci miláčikovia. Horúčavy sú obzvlášť nebezpečné aj pre seniorov. Úpal môže skomplikovať ochorenia srdcovocievneho a pľúcneho systému, cukrovku i neurologické ochorenia. Upozornila na to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.

"Úpal sa spravidla prejaví okamžite. K jeho najčastejším príznakom patria bolesť hlavy, zrýchlený tep, kŕče, celková malátnosť, únava, zvýšená teplota a pocit na zvracanie," načrtla Kvostková. Počas najvyšších teplôt podľa nej môžu prísť aj mdloby, v takých prípadoch je dôležité navštíviť lekára. "Zaujímavosťou je to, že s úpalom sa nespája spálenie. To znamená, že ho môžete mať aj vtedy, ak je vaša pokožka úplne bledá," podotkla. Prehriatie organizmu je pre seniorov rovnako nebezpečné ako infarkt, kombinácia vysokých denných teplôt, vyššieho veku a s ním súvisiacich diagnóz totiž môže byť doslova smrteľná, zdôraznila geriatrička.

📈 Vyhliadka na najbližší týždeň. Asi takto: čaká nás skutočne nepriaznivé počasie z hľadiska extrémneho tepla aj v... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Friday, June 24, 2022

Pozor na búrky

V niektorých častia Slovenska sa môžu vyskytnúť aj búrky, pred ktorými vydal Slovenský hydrometeorologický ústav výstrahy prvého stupňa. V sobotu môže na krájnom západe teplota vyskočiť až na 33 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (3) Výstrahy pred búrkami

Zdroj: SHMÚ

Výstrahy pred búrkami vydal SHMU aj na nedeľu. V závere víkendu bude veľmi teplo a horúčavy môžu dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Nezabúdajte preto na primeranú ochranu tela, prikrývku hlavy a dostatočný pitný režim. Až subtropické teploty môžeme očakávať počas celého nasledujúceho týždňa. Vytúžené ochladenie by mohlo prísť ďalší víkend.