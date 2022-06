Problém majú najmä malé čerpačky: Nedostatok benzínu a nafty pretrváva! Návrat do normálu je v nedohľadne

BRATISLAVA - Čerpacie stanice, najmä tie malé, už niekoľko dní hlásia nedostatok benzínu a nafty. Pumpári začínajú byť zúfalí, pretože nevedia, kedy sa situácia vráti do normálu.

Pred niekoľkými dňami vyvesila benzínka v obci Pukanec oznam, že má nedostatok paliva. "Momentálna situácia na trhu s pohonnými látkami nám, žiaľ, neumožňuje plnohodnotne zásobovať naše čerpacie stanice.“ Podľa ich slov im ani dominantní dodávatelia Slovnaft, Unipetrol a OMV momentálne nevedia dodať pohonné hmoty na tuzemský trh. „Ospravedlňujeme sa vám za dočasné výpadky v zásobovaní palivom. Na vyriešení problému intenzívne pracujeme,“ odkázali zákazníkom.

Nebola to však len čerpacia stanica v Pukanci, ale aj mnoho ďalších. A zdá sa, že problémy pretrvávajú aj naďalej a pumpári nevedia, kedy sa situácia vráti do normálu. Majitelia malých čerpačie tvrdia, že za nedostatok benzínu môžu väčšie rafinérie. Tie však podľa tvnoviny.sk tvrdia, že záväzky si plnia.

"Odstávka, ktorá beží, bola vopred naplánovaná, takže my sme dobre predzásobení, aby sme tieto všetky kontrakty mohli samozrejme pokryť a aby bol dostatok palív pre všetkých, čo s nami majú zmluvu,“ uviedol ešte minulý týždeň pre portál hovorca Slovnaftu Anton Molnár. "Členovia našej asociácie žiadny mimoriadny problém neevidujú, čerpacie stanice našich členov sú stabilne zásobované,“ tvrdí aj Barbora Blažeková zo Slovenskej asociácie palivového priemyslu a obchodu, ktorá združuje Slovnaft, OMV či Shell.

Problémom sú aj vysoké ceny

Nedostatok paliva nie je jediný problém, ktorý trápi motoristov. Omnoho väčším sú závratné sumy benzínu a nafty, ktoré od začiatku roka stúpli o 50 centov. Vo výsledku stojí liter palive takmer dve eurá. Analytici však podľa tvnoviny.sk pripúšťajú, že by čoskoro mohli poklesnúť.

"Predpokladám, že ceny ropy sa v najbližšom čase zastabilizujú a dokonca si myslím, že by mohli aj mierne poklesnúť. A to vzhľadom na to, ako ceny ropy v posledných dňoch začínajú klesať, keďže trh začína započítavať aj riziko recesie,“ myslí analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Analytik z FinGO.sk