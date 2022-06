Dátoví analytici majú pre motoristov dobré správy: Začnú ceny pohonných hmôt klesať? Ľudia sú skeptickí

Aktuálny vývoj na trhu s komoditami nie je vôbec dobrý. Ceny pohonných hmôt neklesajú, ale naďalej stúpajú, prípadne si držia jednu cenu dlhšie obdobie. Doteraz bolo zvykom, že benzín bol o pár centov drahší, ako benzín, no už ani to nie je pravidlo. Už druhýkrát za posledné týždne je totiž cena nafty vyššia, ako benzínu. Aktuálne sa pohybujú na úrovni od 1,929 do 1,939 eura za liter nafty a 1,920 do 1,930 eura za liter benzínu. Zatiaľ to však nevyzerá tak, že by mali ceny pohonných hmôt po raste začať klesať.

Podľa dátových analytikov z portálu Dáta bez pátosu sa môžu motoristi tešiť na dobré správy týkajúce sa pohonných hmôt. Poukázali totiž na to, že v piatok boli ceny ropy Brent na úrovni 100 dolárov za barel, pričom už tri týždne cena ropy klesá. Najvyššie maximum z posledné týždne bolo na úrovni 128 dolárov za barel. Rovnako klesá aj cena lacnej ruskej ropy Ural, pričom v piatok bola na úrovni 82 dolárov za barel a klesá už dva týždne. Maximum za posledné obdobie bolo 102 dolárov za barel.

„V cene palív na benzínkach by sme mali dopad vidieť na začiatku júla. Držme si palce, má to 2 dopady: Pokles cien palív uvoľní tlak na infláciu doma na Slovensku. Pokles cien ropy tiež zníži príjmy Ruska z exportu ropy. Pri takmer 5 miliónoch bareloch ropy denne je 10 dolárový pokles z maxima v júni ekvivalentom poklesu denných príjmov Ruska z ropy na úrovni 50 miliónov USD. Mesačne je to vyše miliarda v mínuse. A to pokles ceny ropy Ural pokračuje,“ uzavreli dátoví analytici.

Hrozí nedostatok paliva?

Mnohí sú však z názoru dátových analytikov skeptickí. A to z dôvodu, že pred pár dňami vyšla správa, že v Európe môže byť nedostatok paliva, najmä kvôli napätej situácii na trhu s ropou. V rozhovore s týždenníkom Der Spiegel to povedal šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol. Súčasnú situáciu porovnal aj s ropnou krízou v 70. rokoch, ktorá podľa neho tak zásadné dopady nemala. "Keď sa v Európe a v Spojených štátoch sa začne hlavná prázdninová sezóna, dopyt po pohonných hmotách vzrastie. Potom by sme mohli zaznamenať nedostatok napríklad nafty, benzínu či kerozínu, najmä v Európe," povedal Birol.

Súčasná kríza je oveľa väčšia

Šéf IEA varoval, že súčasná kríza na trhu s energiami je oveľa väčšia ako ropná kríza v 70. rokoch, a že aj potrvá dlhšie. "Vtedy išlo len o ropu," povedal Birol. "Terajšia kríza sa týka zároveň ropy, plynu a elektriny," dodal podľa agentúry Reuters. Summit Európskej únie z konca mája našiel zhodu na embargu, ktoré sa bezprostredne dotkne viac ako dvoch tretín dovozu ruskej ropy. Podľa šéfa Európskej rady Charlesa Michela je cieľom čo najviac zvýšiť tlak na Rusko, aby ukončilo vojnu na Ukrajine. Do konca tohto roka by embargo malo pokryť 90 percent dovozu ruskej ropy do EÚ.

Dohoda o embargu však posilňuje obavy z nedostatočných dodávok ropy na trh, čo prispieva k ďalšiemu rastu cien suroviny. Cena severomorskej ropy Brent sa ráno prechodne zvýšila až nad 124 dolárov za barel, maximum od 19. marca.