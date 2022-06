Drsná KRITIKA Matoviča: Lengvarský na svojom mieste nadsluhuje! TOTO je absolútne nezodpovedné

BRATISLAVA - Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽaNO) nadsluhuje na svojom mieste. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol expremiér a šéf rezortu financií Igor Matovič. Poukázal na to, že je to otázka na premiéra Eduarda Hegera.