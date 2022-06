Možnosti návštev a telefonovania väzobne stíhaných sa majú rozšíriť

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Väzobne stíhaní by mohli častejšie telefonovať a prijímať dlhšie návštevy. Vyplýva to z novely zákona o výkone väzby, ktorú v utorok do druhého čítania posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR. Novelizáciou sa majú zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených osôb.