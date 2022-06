V Nižnej Slanej finišujú práce na záchrane rieky: VIDEO Apokalyptické zábery budú vraj minulosťou

Galéria fotiek (2) Záchranné práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava

Zdroj: TASR/Milan Kapusta

ROŽŇAVA – Záchranné práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava, ktoré majú za cieľ prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd do rieky Slaná, pomaly finišujú. Dokončené sú približne na 80 percent a do rieky už z bane vyteká viditeľne čistejšia voda. Uviedol to prednosta Okresného úradu v Rožňave Jaroslav Šíp.