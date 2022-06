Záchranná akcia v Lešti: Leteckí záchranári pomáhali v lese zranenému robotníkovi

LEŠŤ – Záchranársky vrtuľník s posádkou zasahoval vo štvrtok popoludní v oblasti Lešti v okrese Zvolen, keď bol privolaný na pomoc 34-ročnému lesnému robotníkovi. Do oblasti hlavy ho zasiahlo drevo počas pílenia, pričom utrpel rozsiahlu tržnú ranu s krátkodobým bezvedomím. Informovala o tom hovorkyňa Air-Transport Europe (ATE) Zuzana Hopjaková.

"Privolaní záchranári v spolupráci so svedkami nehody zraneného previezli na čistinku, kde pristál vrtuľník. Lekár si ho prevzal do svojej starostlivosti, doplnil liečbu a s úrazom hlavy a podozrením aj na poranenie krčnej chrbtice bol v stabilizovanom stave letecky prevezený do Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici," uviedla.