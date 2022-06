Prečo Kaliňáka pustili z väzby? Tlačovky svedkov neovplyvnia! Rozhodoval senát, ktorý Fico kritizuje

Bývalý minister vnútra Robert Kaliňák je obvinený zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a z vyzradenia daňového tajomstva. Špecializovaný trestný súd rozhodol, že bude vyšetrovaný vo väzbe. Kaliňák však podal voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej rozhodoval najvyšší súd. Ten, narozdiel od prvostupňového súdu, dôvody na väzbu nevidel. Vyplýva to z uznesenia, ktoré má k dispozícii portál aktuality.sk.

Najvyšší sú konštatuje, že neobstojí argument, že Kaliňák spolu s Robertom Ficom mediálne vystupujú a vyjadrujú sa ku kauzám. Podľa sťažnostného súdu to neznamená, že by tým ovplyvňovali svedkov. Rovnako tak aj výroky ako "profesionálni udavači", ako Fico s Kaliňákom nazývajú spolupracujúcich obvinených, tzv. kajúcnikov, podľa Najvyššieho súdu nemajú charakter, ktorý by u svedkov vzbudzoval obavy.

"V prípade, že by sa sťažnostný súd stotožnil s tvrdeniami sudcu pre prípravné konanie súdu prvého stupňa, nastala by absurdná situácia, že u každého obvineného, ktorý by verejne komentoval alebo kritizoval postupy orgánov činných v trestnom konaní a využívanie legálnych inštitútov, by bol daný dôvod na kolúznu väzbu," píše v uznesení senát Najvyššieho súdu.

Rozhodoval kritizovaný senát

O väzbe pre Roberta Kaliňáka rozhodoval senát 5T, ktorý opakovane kritizuje predseda Smeru Robert Fico. Tento senát právoplatne odsúdil aj bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Fico napísal aj otvorený list, v ktorom konštatuje, že tento senát najčastejšie porušuje ľudské práva. Keď sa ho však na tlačovej konferencii pýtali, čo hovorí na to, že ten istý senát prepustil z väzby Roberta Kaliňáka, neodpovedal.

"Považujem za neprípustné spochybňovanie nezávislosti súdu prostredníctvom domnienok a nepodložených tvrdení. Rovnako absolútne vylučujem akékoľvek manipulácie pri prideľovaní spisov jednotlivým senátom. V prípade, že ktokoľvek disponuje dôkazmi o takomto nezákonnom konaní, mal by postupovať v zmysle zákona, a teda oznámiť tieto okolnosti OČTK,“ napísal predseda Najvyššieho súdu Ján Šikuta ako reakciu na Ficov list.