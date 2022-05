Koaličné strany postoj k balíku pomoci nezmenia, ani ak ho prezidentka vetuje

BRATISLAVA - Koaličné strany Za ľudí, Sme rodina ani SaS svoj postoj k protiinflačnej pomoci z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO) nezmenia ani v prípade, ak by ho prezidentka SR Zuzana Čaputová vetovala. SaS bude naďalej proti, poslanci zvyšných strán za. Vyplýva to z ich vyjadrení.

"Strana SaS je posledná rozpočtovo zodpovedná strana na Slovensku. Stojíme na strane samospráv a zdravých verejných financií. Navyše sme jediná strana, ktorá nekšeftuje s fašistami. Sme dlhodobo konzistentní a predvídateľní, preto od nás nikto nemôže očakávať, že by sme tento návrh Igora Matoviča podporili po vetovaní prezidentkou," píše sa v stanovisku SaS, ktoré poskytol jej hovorca Ondrej Šprlák.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Jano Zemiar

Strana Za ľudí uviedla, že práve prezidentka viackrát vyzývala vládu, aby čo najskôr prijala opatrenia na pomoc ľuďom. Poukázala na to, že legislatívny proces aj s riadnym pripomienkovým konaním trvá minimálne pol roka. Strana je presvedčená, že pomoc rodinám pri inflácii je potrebná, a to čo najskôr. "Bola to práve strana Za ľudí, ktorá na koaličnej rade tému pomoci ľuďom opakovane otvárala a apelovala aj na koaličných partnerov na prijatie účinných opatrení," zopakovala strana.

Galéria fotiek (3) Programový snem Za ľudí schválil kandidatúru niekoľkých primátorov a predsedov krajov

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Sme rodina v tom má jasno

Tlačové oddelenie hnutia Sme rodina uviedlo, že jeho názor je jasný a jednoznačný. "Nevidíme dôvod, aby sme ho v budúcnosti menili," uzavrelo. OĽANO je pripravené na rôzne scenáre. Rovnako pripomenulo výzvy prezidentky na rýchlu pomoc občanom. "Veríme, že nebude komplikovať jej doručenie rodinám s deťmi, ktoré sú najohrozenejšie chudobou - a to nielen pre infláciu, ale najmä preto, lebo ich Fico s Pellegrinim dlhodobo zanedbávali a okrádali. Je teda najvyšší čas, aby slušný štát rodinám podal pomocnú ruku," uviedlo hnutie.

Poslanec Národnej rady SR za OĽANO a bratislavský mestský poslanec Milan Vetrák vyzval prezidentku, aby parlamentom schválený protiinflačný balík podpísala. Ak by ho vetovala, avizuje, že je pripravených viac ako 76 poslancov parlamentu jej veto prelomiť. Uviedol to na štvrtkovom zasadnutí bratislavského mestského zastupiteľstva, kde vystúpil proti vyhláseniu mesta Bratislava, v ktorom samospráva odmietla schválený balíček a apeluje na prezidentku, aby zákon nepodpísala. Toto vyhlásenie mesta označil Vetrák za "pamflet komunálnych plačkov".