SÚD S KOČNEROM Andruskó opäť s kuklou na hlave! Marček nechce vypovedať: Už si to presne nepamätám, tvrdí

Na špecializovanom trestnom súde pokračuje pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka

Právoplatný rozsudok si už vypočul vrah Miroslav Marček a Zoltán Andruskó, ktorý vraždu sprostredkoval ŠTS odsúdil na 25 rokov aj Marčekovho bratranca Tomáša Szabóa

ŠTS uznal Kočnera a Zsuzsovú za nevinných, Najvyšší súd rozhodnutie zrušil a prípad vrátil do Pezinka

V prípade rozhoduje senát pod vedením Ruženy Sabovej

kauza je spojená aj s prípadom prípravy vrážd prokurátorov

Najvyšší súd vyhovel Kočnerovej námietke a v senáte už nie je sudkyňa Pamela Záleská

Prokurátor namietal predsedníčku senátu Ruženu Sabovú a sudcu Rastislava Stieranku, Najvyšší súd námietke nevyhovel

Tomáš Szabó sa priznal k príprave vrážd prokurátorov

Na poslednom pojednávaní vypovedali aj prokurátori

V utorok vypovedal otec Jána Kuciaka

Dnes je na pláne pokračovanie výpovede svedka Zoltána Andruskóa, aj odsúdeného Miroslava Marčeka

Aktualizované o 09:55 Po porade senátu predsedníčka Ružena Sabová oznámila, že súd nepristúpi k výsluchu Marčeka, pretože už bol právoplatne odsúdený. Marčeka tak odvádzajú zo súdu. Pojednávanie pokračuje výpoveďou Zoltána Andruskóa.

Aktualizované o 09:10 Pokračuje hlavné pojednávanie vo veci vraždy novinára Jána Kuciaka a prípravy vrážd prokurátorov. Na lavici svedkov sedí Miroslav Marček, ktorý je už odsúdený za vraždu Kuciaka na 25 rokov väzenia. Marček je obvinení aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov.

Marček na začiatku povedal, že chce využiť svoje právo nevypovedať. "Už som k tomuto vypovedal, sú to už štyri roky. Niektoré veci si už ani nepamätám ako presne boli a nechcem, aby bol v nich rozpor," povedal Marček. Sudkyňa Sabová povedala, že to nie je dôvod na to, aby nevypovedal. "Mám ešte jeden dôvod. Jeden z obžalovaných Tomáš Szabó je môj bratranec, som s ním v príbuzenskom vzťahu. A sám som bol opäť obvinený v prípade príprave vrážd prokurátorov," povedal Marček.

Na to reagoval jeden z obhajcov, že je preňho novinkou, že Marček je obvinený v prípade prípravy vrážd prokurátorov a navrhol, aby táto skutočnosť bola verifikovaná a zohľadnená pri čítaní svedeckých výpovedí. Prokurátori sú toho názoru, že nie sú naplnené podmienky na odopretie svedeckej výpovede minimálne vo vzťahu k vražde novinára Jána Kuciaka. Vo vzťahu k príprave vrážd prokurátorov súhlasili s tým a navrhli, aby boli prečítané zápsnice o skoršej výpovedi svedka.

Andruskó: Objednávateľom vraždy bol Kočner

Na stredajšom hlavnom pojednávaní vypovedal odsúdený Zoltán Andruskó. Ten povedal, že nikdy netvrdil, že sa môže mýliť v tom, či bol objednávateľom vraždy Kuciaka Marian Kočner a sprostredkovateľkou Alena Zsuzsová.

Galéria fotiek (3) Miroslav Marček

Zdroj: Topky/Maarty

Narážal tak na rozhodnutie prvostupňového súdu. Predsedníčka senátu Ružena Sabová mu zakázala používať jej rozsudok pri svojej spontánnej výpovedi. Andruskó chcel poukázať na chyby, ktoré senát v oslobodzujúcom rozsudku Kočnera a Zsuzsovej spravil.

Galéria fotiek (3) Zoltána Andruskóa privádzajú na Špecializovaný trestný súd

Zdroj: Topky/Maarty

V prípade vraždy novinára a jeho snúbenice súd rozhoduje o vine Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej. ŠTS ich pôvodne oslobodil spod obžaloby, ale Najvyšší súd SR vrátil vlani v máji prípad prvostupňovému súdu. Právoplatné sú v tejto kauze tri rozhodnutia. Miroslav Marček a Tomáš Szabó dostali 25-ročné nepodmienečné tresty odňatia slobody.

Zoltán Andruskó 15 rokov nepodmienečne. Pre prípravu vraždy súčasného generálneho prokurátora Maroša Žilinku, súčasného špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a bývalého námestníka generálneho prokurátora Petra Šufliarskeho čelí obžalobe päť osôb - Marian Kočner, Alena Zsuzsová, Tomáš Szabó, Dušan Kracina a Darko Dragić. Objednávka na vraždy Žilinku a Lipšica mala prísť na jeseň 2017, prijať ju mala práve Zsuzsová. Na aprílovom pojednávaní sa Tomáš Szabó priznal k všetkým skutkom, ktoré sa mu kladú v tejto kauze za vinu.