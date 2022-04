NA VLASTNEJ KOŽI Boli sme natankovať v Maďarsku: Koľko sme čakali a na čo sa pripraviť?

Galéria fotiek (6) Zdroj: Topky.sk Na sociálnych sieťach sa vo veľkom posledné dni a týždne riešia ceny pohonných hmôt. Tie od začiatku vojny na Ukrajine stúpli nad 1,7 eura za liter a viac-menej si túto hranicu držia dodnes. Bolo obdobie, kedy dokonca cena benzínu atakovala hranicu 1,8 eura za liter. Teraz sa už niekoľko dní drží zhruba na úrovni 1,695 eura za liter nafty a 1,705 eura za liter benzínu.

Ceny palív sa v Nemecku vyšplhali nad dve eurá.

Napriek tomu sa Slováci vo veľkom presúvajú do Maďarska. Dôvod je jednoduchý - maďarská vláda totiž zhruba do polovice mája zastropovala ceny pohonných hmôt na úrovni zhruba 1,3 eura na liter. A to v prípade benzínu aj nafty. Na čerpacích staniciach sa tak tvoria rozsiahle kolóny, najmä v prípade miest, ktoré sú neďaleko slovensko-maďarských hraníc. Boli sme sa tak na vlastnej koži presvedčiť, ako to na staniciach vyzerá. Využili sme na to čerpacie stanice v Györi blízko Gabčíkova a v Rajke, ktorú navštevujú najmä obyvatelia Bratislavy a priľahlých obcí.

V Rajke sme boli na začiatku apríla v piatok okolo obeda. Kolóny na čerpacej stanici neboli takmer žiadne, na tankovanie sme čakali asi päť minút. V porovnaní s cenami pohonných hmôt na Slovensku sme ušetrili zhruba 20 eur. Do desiatich minút sme zo stanice odchádzali aj so zaplatením a natankovaním. Postupne tam áut pribúdalo. Benzínu či nafty však ešte bolo dostatok.

Rovnaký scenár sme zopakovali na Veľkonočný pondelok v Györi. Na benzínke bolo viac áut, ako v Rajke, najmä na tankovanie čakali Slováci. Vidieť bolo hlavne evidenčné čísla Dunajskej Stredy, Komárna a Bratislavy. Celkovo sme v rade stáli asi desať minút, do pätnástich minút sme boli vybavení a pokračovali ďalej. Na stojanoch však visel odkaz, ktorý upozorňoval majiteľov áut, že na jeden deň môžu do nádrže natankovať maximálne sto litrov pohonnej hmoty a maximálne 20 litrov do kanistrov. Za viac ako 46 litrov nafty sme v Maďarsku v prepočte zaplatili o niečo viac ako 50 eur.