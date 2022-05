EXKLUZÍVNE Bitka sexi blondínok v centre Bratislavy! Spoveď hlavnej aktérky: Všetko bolo inak

BRATISLAVA – Bola to bitka, aká sa len tak nevidí. Piatkovú noc v bratislavskom Starom Meste „okorenil“ konflikt dvoch blondínok priamo na ulici pred terasou známeho baru. Dvojica žien si nič nedarovala a lietali päste aj kopance. K incidentu sa vyjadril aj bar, pred ktorým k bitke došlo a uviedol, že sa snažili zamedziť fyzickému násiliu medzi potenciálnymi hosťami a dvojicou súperiacich žien. Pre Topky.sk teraz jedna z nich prehovorila a rozrozprávala vlastnú verziu udalostí.

Podľa slov mladej Angličanky, ktorú do Bratislavy priviedli pracovné povinnosti modelky, celý konflikt začal už dnu v bare, kde boli hosťami majiteľa magazínu, pre ktorý prišli nafotiť na Slovensko zábery. Vyhadzovač mal vraj k nej aj jej priateľke po celý večer zlý postoj.

Podľa jej slov to boli práve ľudia z bezpečnostnej služby, kto začal konflikt. „Snažila som sa ich zastaviť a v tom ma vyhadzovač udrel do tváre a snažil sa ma zhodiť na zem,“ uviedla. Nastal boj, v ktorom sa žena podľa vlastných slov snažila brániť, no prišli ďalší príslušníci bezpečnostnej služby. „Neurobila som nič zlé a nezaslúžila som si, aby ma udrel muž,“ tvrdí.

Neskôr sa do konfliktu zapojila aj jej kamarátka, to prečo sa tak stalo, však žena s istotou povedať nevedela. Uviedla len, že jej priateľka v ten večer vypila viac "drinkov" a z danej noci si nič nepamätá. „Iba som sa bránila, aby ma v klube nenapadli,“ zopakovala.

O bitke dvoch žien pred barom v bratislavskom Starom Meste sme vás informovali v sobotu. Zverejnili sme aj video, ktoré nám do redakcie poslal čitateľ. Po publikovaní článku sa k nám však rovnakým spôsobom dostalo ďalšie video z osudnej noci, zachytávajúce inú časť konfliktu, na ktorom je vidieť, že do neho zasahujú aj muži.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Tip čiateľa

Vo veci sme opäť oslovili aj spomínaný podnik. Ten ešte v sobotu zverejnil stanovisko, v ktorom bolo uvedené, že v nočných hodinách pred MOW Barom, na pozemku hotela Park Inn by Radisson, došlo k incidentu. Zamestnanci Mow Baru sa podľa ich slov snažili zamedziť fyzickému násiliu medzi dvoma hlavnými aktérkami konfliktu a potenciálnymi hosťami, nakoľko konflikt sa odohrával priamo pred vchodom na terasu. „Vzhľadom na to, že fyzické útoky začala jedna z aktérok mieriť aj voči hosťom a zamestnancom, ktorí zabezpečujú bezpečnosť v rámci priestorov podniku, tak podľa bezpečnostných postupov boli chránení prioritne naši hostia,“ zdôraznili.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Instagram/Mow cocktail bar

V momente, keď boli hostia v bezpečí, bola privolaná polícia a záchranná služba, ktorá sa prípadom a jeho následkami zaoberala. „Zamestnanci bezpečnostnej služby nemajú žiadne právo zasahovať mimo zazmluvnených priestorov,“ dodal podnik.

Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová potvrdila, že privolaní záchranári sa snažili pomôcť žene s ranou na hlave, tá však ošetrenie odmietla.