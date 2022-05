Počasie cez víkend opäť nebude príjemné: PREDPOVEĎ Búrky, dážď aj výrazné ochladenie! Veľká zmena už čoskoro

Od pondelka nám preživanie tohto týždňa zjednodušovalo pekné počasie, ktoré sa však vždy navečer zmenilo a nad naše územie prišli búrky. Tie najsilnejšie, ktoré sa tvorili primárne z tepla, boli v stredu, kedy spôsobili aj početné škody v malokarpatských obciach. Zvrat v počasí prišiel ku koncu pracovného týždňa a zdá sa tak, že letných dní je aktuálne koniec.

Archívne VIDEO Búrka, ktorá sa prehnala Slovenskom v stredu, napáchala obrovské škody: Zábery skazy zo Šenkvíc!

Piatok

Až do 21. hodiny večer sú pre celé územie Slovenska vydané výstrahy prvého stupňa pred búrkami. Od rána je na väčšine územia zatiahnuté, chladnejšie, ako pominulé dni, na mnohých miestach aj prehánky. Búrky, ktoré prídu nad naše územie, budú podľa meteorológov intenzívne, s krúpami či silnejšími dažďami. Spadnúť pri nich môže aj 40 milimetrov zrážok, výnimočne aj viac.

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude, najmä na západe Slovenska, oblačná a upršaná. Najnižšia nočná teplota dosiahne 13 až 8 stupňov Celzia, v údoliach do 6 stupňov Celzia. „Nad našou oblasťou sa bude rozpadávať nevýrazné frontálne rozhranie,“ upozornili meteorológovia z SHMÚ.

Cez deň bude, podobne, ako v noci, veľká oblačnosť už na väčšine územia. Očakávať treba aj dážď či dokonca búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji či na Spiši a Horehroní do 16 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý premenlivý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Nedeľa

Posledný deň týždňa bude rovnaký, ako ten predchádzajúci – oblačný až zamračený, postupne však oblačnosť bude ubúdať. Pripraviť sa treba však aj na dážď či prehánky, ojedinele aj búrky. Zrána môže motoristov miestami prekvapiť aj hmla. Najnižšia nočná teplota vystúpi na 13 až 8 stupňov Celzia, v údoliach do 6 stupňov Celzia.

„Po okraji tlakovej výše so stredom nad Severným morom začne do našej oblasti od severu prúdiť suchší vzduch. Zároveň sa bude v našej oblasti rozpadávať nevýrazné frontálne rozhranie,“ ozrejmili meteorológovia. Najvyššia denná teplota dosiahne 20 až 24 stupňov Celzia, na Kysuciach, Orave, Liptove, hornom Spiši či Horehroní teplota vystúpi na 18 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor, ktorý prechodne zosilnie.

Pondelok

Prvý deň nového týždňa bude iný, ako víkend. Opäť bude jasno až polojasno, miestami zväčšená oblačnosť aj s prehánkami. Zrána ojedinele hmla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 12 až 7 stupňov Celzia, v údoliach do 5 stupňov Celzia. „Do našej oblasti bude od severu zasahovať okraj tlakovej výše, ktorej stred sa presunie nad Pobaltie,“ uviedli meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 stupňov Celzia, na severe do 20 stupňov Celzia. Fúkať bude slabá vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu.