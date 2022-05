Slovensko zasiahli intenzívne BÚRKY: Pri Poprade sa objavila aj tromba! Ak sa dotkne zeme, pôjde o tornádo

BRATISLAVA - Zo Stupavy (okres Malacky) smerom na sever postupuje intenzívna búrka s krúpami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na to upozorňuje na sociálnej sieti. Pri Poprade sa objavila aj tromba, ktorá sa po dotyku so zemou zmení na tornádo.

"O krúpach vypovedajú vysoké hodnoty radarovej odrazivosti, dokonca aj vo vyšších hladinách, čo vidno na vertikálnych priemetoch," priblížili meteorológovia.

Búrky, intenzívny dážď a krúpy

Od pondelka sme na Slovensku prežívali krásne slnečné a teplé dni, no to sa ku koncu týždňa zmenilo. Večer prišiel dážď a búrky a v niektorých častiach Slovenska padali obrovské krúpy, ktoré na mnohých miestach ničili úrody. Búrka, ktorá sa prehnala v Slovenskom v stredu, napáchala obrovské škody.

Aj sobota sa na Slovensku nesie v znamení búrok. Prvé sa podľa portálu imeteo.sk tvorili už pred jedenástou. Aktuálne búrky sú stále silnejšie. Na Slovensku dokonca zaznamenali aj trombu. Na Slovensku aj dnes vyčíňajú búrky. Tie prvé sa začali tvoriť už pred 11. hodinou, pričom aktuálne búrky sú stále silnejšie. Navyše sme na Slovensku zaznamenali aj trombu neďaleko Popradu, kde sa začali vytvárať prvé búrky.

Pri Poprade spozorovali trombu, ak sa dotkne zeme pôjde o tornádo

"Už v prvých momentoch bolo jasné, že búrky budú naberať na intenzite. Za pár minút totiž detekcie bleskov zaznamenali vyše 100 úderov bleskov," uviedol portál. V priebehu najbližších hodín treba počítať s ďalšími búrkami. "Tromba je oblak lievikovitého tvaru, ktorý sa vyskytuje pod základňou búrkovej oblačnosti. Oblak je rotujúci, no sám o sebe neškodný. V prípade, že by sa dotkol povrchu zeme, išlo by o tornádo. To by už mohlo napáchať aj škody," vysvetľuje portál s tým, že ide o pomerne zriedkavý jav, no napriek tomu ich bežne aj na Slovensku za rok zaznamenáme desiatky.