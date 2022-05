EXKLUZÍVNY ROZHOVOR Poslankyňa Romana Tabak otvorene: Nechcela som sa podieľať na politickej pomste!

Romana Tabak popísala, ako prebiehali diskusie na klube pred samotným hlasovaním a aj to, čo sa dialo na ich stretnutiach počas posledných mesiacov. Romana Tabak v rozhovore hovorí o zosmiešňovaní, „zvláštnom“ správaní prokurátora na mandátovom a imunitnom výbore a aj o tom, či sa bojí o svoju politickú budúcnosť.

Hlasovali ste pri vydaní predsedu Smeru – SD Roberta Fica slobodne?

- Áno. Rozhodovala som sa úplne slobodne, podľa svojho vedomia a svedomia. Keď do parlamentu prišiel návrh na väzobné stíhanie poslanca Fica, najprv som vôbec nechcela hlasovať. Pred zasadnutím pléna som si bola vypočuť argumenty na mandátovom a imunitnom výbore. Poriadne som si preštudovala uznesenie. Sama som usúdila, že za toto ja zahlasovať nemôžem.

Oznámili ste kolegom z OĽaNO, ako sa zachováte? Vedeli dopredu vaše stanovisko?

- Povedala som im otvorene, že premýšľam nad tým a nie som si istá. Zvolal sa klub, kde mal Igor (Igor Matovič pozn.red) veľmi dobrý príhovor. Vyzval nás, aby sme hlasovali podľa svojho svedomia, že nebude nám hovoriť, ako máme hlasovať. A hlavne zdôraznil, že máme hlasovať tak, ako by sme hlasovali aj o našom koaličnom poslancovi. Niektorí kolegovia povedali, že oni by hlasovali aj za vydanie svojho kolegu na väzobné stíhanie. Zostala som v šoku, v akom tíme ľudí sa nachádzam. Všetko som si vypočula. Záver bol taký, že máme hlasovať voľne. Keď som tak zahlasovala, zrazu je problém.

Keď ste naznačili, ako budete hlasovať, tlačil niekto na vás, aby ste zmenili svoj postoj?

- Nie. Dopredu som totiž nepovedala, ako budem hlasovať. Len som povedala, že určite nebudem za. Zdôraznila som, že ak chceme ísť správnou cestou do budúcnosti, tak poďme, ale nie takto. Veľmi ma podceňujú. Rátali s tým, že si neprečítam, o čom hlasujem. Zostali prekvapení, keď zistili, že som bola aj na mandátovom a imunitnom výbore. Kde som videla prokurátora, ktorý mal divný úškrn na tvári, bolo to čudné. Sedel vedľa mňa náš predseda a pýtam sa ho: Ty vidíš, ako sa smeje popri tom, o čom hovorí?

Čo ste vyčítali z tváre prokurátora?

- Že je to len divadelná hra, že to nie je košér. Kolega mi hovorí, že to on má stále taký úškrn, že je to v poriadku. Tým, že nemám strach a naozaj sa nebojím ničoho, tak som na konci prišla za prokurátorom a spýtala som sa ho, že prečo mal ten úsmev. S úplne vážnou tvárou mi povedal: „Viete pani poslankyňa, ja som ako žena, keď niečomu nerozumie, vtedy sa len trošku smeje.“ Uvedomila som si, že toto je pre mňa ďalší argument, prečo opozičného poslanca nie som ochotná vydať na väzobné stíhanie.

Opozícia tvrdí, že je to politický boj...

- Myslím si, že to bola politická pomsta. V tomto prípade nešlo o korupciu, čo bolo v našom volebnom programe. Povedala som si, že na politickej pomste sa podieľať nebudem. Hoci vieme, čo je Robert Fico zač a koľko zlého v tejto krajine narobil. Nechcem moje meno podpísať pod niečo, čo bolo narýchlo urobené, aby sme voličom ukázali, že sme Fica zavreli. Koľkí boli vo väzbe a teraz sú na slobode? To je komédia. Preto som si povedala, nech je vyšetrovaní ako iní európski politici na slobode, nech je aj odsúdený, čo dúfam, že aj bude za svoje činy.



Po hlasovaní boli veľmi emotívne vyhlásenia mnohých politikov na vašu adresu a vašej kolegyne. Ako ste to vy celé vnímali?

- Nijako. Pre mňa to bolo len jedno z hlasovaní. Vôbec som to nebrala ako koniec sveta. Išla som dozadu rozprávať sa s kolegami. Niektorí mali hlúpe narážky, ale to si vôbec nevšímam, keďže to nebolo prvýkrát.

Aké narážky?

- V takom zmysle, že či som teraz spokojná. Potom ma už nepozvali ani na klub. Pozvali len pani poslankyňu Hatrákovú. Úplne ju tam zosmiešnili a nakoniec vyhodili z klubu. Som aj rada, že som si udržala odstup. Odišla som so vztýčenou hlavou. Rozhodli sa, že ma vylúčia. Beriem to na vedomie. Ak hnutie hovorí, že hlasujte slobodne, tak potom tomu nerozumiem.

Galéria fotiek (2) Romana Tabak

Zdroj: Archív R. T.

Je vám to ľúto, že vás z klubu vylúčili?

- Nie. Po tomto všetkom naozaj nie. Pred hlasovaním na kolegyňu Hatrákovú tak tlačili a ju aj rozplakali, že toto bolo príliš aj na mňa. Preto počas hlasovania mala okuliare. Je to matka troch detí a takto na ňu tlačiť? To bolo naozaj veľa. Je pravdou, že som dlhšia bola nespokojná v poslaneckom klube OĽaNO. Počúvala som permanentne narážky a poznámky na moju osobu. Tým, že som športovkyňa a zažila som si to na tenise a aj v škole, so mnou to ani nepohne. Naopak posúva ma to ešte ďalej k pozitívnemu mysleniu. Keď som po hlasovaní išla dole, niektorí sa ma pýtali, či nechcem ísť radšej podzemnou garážou domov. Prečo by som to robila? Za svojím rozhodnutím si stojím a padol mi aj kameň zo srdca. Cítim sa slobodnejšie.

Neboli za vami ľudia z opozície, ktorí vás presvedčili?

- Nie. Nikto za mnou nebol. Ale spomínam si ešte na náš klub pred hlasovaním, ako som prišla z tréningu, naznačila som, ako budem hlasovať a mnohí sa na mňa otočili s tým, že a ty už buď ticho. Odišla som z klubu. Predseda za mnou prišiel a jemu som jasne povedala, že sa ku mne takto správať nikto nebude. Spýtal sa ma, o čo mi ide. Oponovala som mu, že ja viem presne o čo ide im. Veľa ľudí z nich má v sebe politickú zášť a to nie je dobré. Je to nebezpečné, keď vedia, že sa im to môže vrátiť. Na našom klube nie je dlhodobo úcta k poslancom. Mne stále nadávali, že patrím k Sme rodina.

Je klub OĽaNO rozdrobený na skupiny, ktoré proti sebe bojujú?

- Až tak by som to nepovedala. Sú tam frakcie, ale mali by byť viac súdržnejší. Mnohí z nich sú úžasní ľudia. No bohužiaľ sa ukázalo, že ja medzi nich nepatrím. Teraz sa to aj potvrdilo.

Predseda Igor Matovič vám po hlasovaní telefonoval? Alebo poslal správu?

- V pondelok písal, že by sme mohli ísť na kávu, potom sa neozval. Po hlasovaní sa do médií vyjadril, že som to určite urobila pre peniaze. Potom mi večer napísal, že mi praje všetko dobré. Rovnakú správu som mu poslala aj ja s tým, že nasledujúce roky vieme urobiť ešte veľa dobrých vecí. A to ma napĺňa.

Kultúra v politike sa vytratila. Na mítingu Smeru – SD odzneli vulgarizmy na adresu prezidentky, správy potom dostávala europoslankyňa Smeru Monika Flašíková Beňová. Vy ste po hlasovaní dostali podobné?



- Je mi veľmi ľúto, že ženy v politike musia čeliť vulgarizmom a primitívnym správam. Po hlasovaní som dostala 70 percent pozitívnych správ a 30 percent negatívnych. Negatívne správy si vôbec nepripúšťam. Mám malé dieťa, som slobodná matka... Na takéto urážky ani nemám čas.

Rátate s tým, že by ste mohli byť teraz pod drobnohľadom niektorých osôb?

- Je to súčasť politiky. Keď viete, čo robíte a nehanbíte sa za to, môže ma ktokoľvek sledovať. Nemám sa čoho báť. Dnes ma jeden koaličný poslanec fotil v ľavici ako nezaradenú poslankyňu. Potom ako som sa bavila s niekým z Hlasu či Sme rodina... Je to fakt smiešne.

Po hlasovaní mala SaS veľmi emotívnu tlačovku, kde padli slová o konci koalície. Padne pre hlasovanie dvoch koaličných poslankýň a poslancov Sme rodina vláda?

- Nie. Myslím si, že bude ešte silnejšia. Klub OĽaNO sa utriasol. Všetci budú teraz hlasovať ako jeden. Osobne si myslím, že v klube je viac poslancov, ktorí chceli hlasovať ako my dve s kolegyňou, ale nechali sa ovplyvniť. Myslím, že ich to aj trošku štve. Bolo mi to aj ľúto. Koalícia bude silnejšia a urobíme ešte veľa dobrých vecí.

Pozerali ste túto emotívnu tlačovku SaS? Najmä poslankyňa Janka Bitoó Cigániková sa vyjadrila dosť ostro.

- Áno. To sú presne oni. Divadlo hrajú od samého začiatku. Je to pre mňa úsmevné a verím, že sa sústredia na svoju prácu. Pani poslankyňa sa rada ku všetkému a ku mne vyjadruje. Ona je presne ten typ političky, ktorá čaká na nejakú reakciu. Povznesiem sa nad ňu. Naozaj mi za to nestojí. Držím jej palce.



Čo bude ďalej? Smerujete do klubu Sme rodina, ku ktorým máte najbližšie?



- Ponuku som zatiaľ žiadnu nedostala. Nebojím sa o seba, že by som v ďalších voľbách za niekoho nekandidovala. Teraz si potrebujem trochu oddýchnuť a sústrediť sa na hlasovania. Budúcu schôdzu s poslankyňami SaS mám predkladať zákon o matkách, aby mali sprievodnú osobu pri pôrode. Verím, že ma kvôli môjmu hlasovaniu nevylúčia ako predkladateľku. Ak aj áno, za zákon zahlasujem. Nebudem sa nikomu mstiť, zákon je pre matky.

Vráťme sa k otázke o vašej politickej budúcnosti.

- Vidím ju veľmi svetlú. Určite dám vedieť, ako sa rozhodnem.

Máte záujem kandidovať aj v októbrových komunálnych voľbách. O čo sa chcete uchádzať?

- Chcem kandidovať ako miestna poslankyňa Starého Mesta, ako mestská poslankyňa a aj do Bratislavského samosprávneho kraja.

Chcete kandidovať ako nezávislá, alebo pod hlavičkou strany či koalície?

- Pod hlavičkou strany.