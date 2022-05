Po zime prichádza ďalšie oteplenie: Na Slovensko mieri vlna horúčav! Kedy to vypukne? Jasné slová meteorológa

BRATISLAVA – Prvé letné dni v tomto roku. Aj tak by sa dali opísať dni tohto týždňa. Teploty sú mimoriadne príjemné, v utorok ortuť teplomera vystúpila až na 25 stupňov Celzia, čo značí, že v tomto roku máme za sebou prvý letný deň. Tých však bolo oveľa viac a spolu s nimi prišli aj prvé intenzívne búrky. Podľa meteorológov však nie je otepľovaniu ešte koniec. Ba čo viac, budúci týždeň by mohli padnúť aj prvé tridsiatky!

Od začiatku týždňa je na Slovensku mimoriadne príjemne, teploty stúpajú aj nad 25 stupňov Celzia. Spolu s oteplením však prišli nad naše územie aj silné búrky, ktoré za sebou už v stredy nechali početné škody.

Aj keď to vyzerá, že sa počasie na víkend opäť mierne pokazí a bude pršať, teploty naďalej budú dosahovať nad 20 stupňov Celzia. Ba čo viac, podľa predpovedí sa môžeme pripraviť aj na prvé horúčavy!

Numerické modely ako ECMWF či GFS totiž tvrdia, že na Slovensko príde vlna horúčav, pričom ortuť teplomera môže vystúpiť aj nad 30 stupňov Celzia. „Takzvané „ensemble forecasts“ z radov týchto modelov nám do situácie vniesli jasný pohľad. Dňami sa totiž začalo čoraz viac členov behov pochádzajúcich z rovnakých modelov v spomenutých ansamblových predpovediach zhodovať na teplotách vyšších, ako je letná hranica 25 stupňov, a v posledných dňoch začali už ani nie na vzdialené obdobie naznačovať prvé horúčavy na Slovensku,“ upozornil portál Meteo Slovensko na sociálnej sieti s tým, že sa tak má stať už v priebehu nasledujúcich 10 dní. Podľa týchto predpovedí by tak v stredu 18. mája mali teploty o 14. hodine popoludní dosahovať aj 33 stupňov Celzia. Je to však reálne?

‼️🥵 DORAZIA NA SLOVENSKO PRVÉ HORÚČAVY UŽ V POLOVICI MÁJA? Numerické modely ako ECMWF a GFS nám poskytli zaujímavý... Posted by Meteo Slovensko on Wednesday, May 4, 2022

Podľa meteorológa Pavla Matejoviča počasie počas tohtoročnej jari vo veľkom pripomína tú minuloročnú, ktorá skončila ako teplotne podnormálna, pričom tiež nastala po relatívne teplej zime. Okrem nás následne opäť v marci a apríli prekvapili nočné mrazy. Začiatkom mája sa však akoby otočil a v prvé dni sme boli svedkami prvých letných dní. „Tento dátum však zodpovedá priemernému nástupu prvého letného dňa v najteplejších regiónoch Slovenska, hoci v minulých desaťročiach sa letné dni vyskytovali už v apríli. Tiež však treba povedať, že premenlivé počasie je pre apríl typické,“ upozornil Matejovič.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Getty Images

Ako dodal, spolu s vyššími teplotami však na Slovensko prišli aj silné búrky s prívalovými dažďami. Jedna taká sa vyskytla v stredu 4. mája a zasiahla najmä lokality Malých Karpát. Práve vďaka týmto búrkam sa však podľa Matejoviča dá konštatovať, že tohtoročná búrková sezóna je v plnom prúde. Avšak, rovnako ako v marci či apríli, aj májové počasie bude premenlivejšie, tým pádom sa ustálené teplé počasie očakávať nedá. „Vyššie teploty budú hlavne v západnej časti Slovenska, severovýchod nášho územia ovplyvní studený vzduch, ktorý tam prenikne po prednej strane tlakovej výše so stredom na Poľskom o Pobaltím. Na druhej strane nie je vylúčené, že niekedy v polovici budúceho týždňa maximálne teploty dosiahnu na juhozápadnom Slovensku až 28 °C,“ uviedol Matejovič s tým, že prvé ochladenie by malo prísť zhruba v polovici mája, ktorý je známy „tromi zmrznutými“.

Galéria fotiek (3) Predpokladané teplotné odchýlky od dlhodobého priemeru v dňoch 5.-13. mája v Európe, podľa ktorých by chladnejší raz počasia mal prevládať vo východnej časti Slovenska

Zdroj: zdroj: wxmaps.org

V prípade, ak sa na noc zmenší oblačnosť a utíši vietor nie je podľa Matejoviča vylúčené, že sa opäť objavia aj prízemné mrazy. Poukázal najmä na to, že v minulosti sa prízemné mrazy vyskytovali na juhozápade Slovenska ešte aj v tretej dekáde mája. A aké bude tohtoročné leto? „Vlani po studenej jari nastúpili rýchlo letné horúčavy a leto skončil ako teplotne silne nadnormálne. Či sa podobná situácia zopakuje aj tento rok je otázne, no je to pomerne dosť pravdepodobné,“ uzavrel Matejovič.