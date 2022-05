Západným Slovenskom sa prehnali mimoriadne silné búrky: Zábery skazy zo Šenkvíc! Zatopené pivnice a neprejazdné cesty

Celé sa to začalo podvečer, kedy sa na západ Slovenska od Rakúska valila mohutná čierňava. Už z diaľky bolo vidieť blesky, pričom mračná sa približovali závratnou rýchlosťou. Meteorológovia preto neváhali a vydali pre západné Slovensko výstrahy druhého stupňa pred búrkami. Tie sa napokon ukázali ako opodstatnené. V mestách totiž padali krúpy, bola výrazná blesková aktivita a intenzívne lejaky. Búrky sa tvorili z tepla, veď posledné dni ortuť teplomerov atakuje hranicu aj 25 stupňov Celzia, čo je hranica pre letný deň. Prvé búrky boli najmä na strednom Slovensku, kde však nenapáchali výraznejšie škody. Následne krátko pred 17. hodine sa východne od Malaciek vytvorila intenzívna búrka, ktorá podľa portálu iMeteo produkovala stovky bleskov a jej súčasťou boli aj výdatné zrážky.

VIDEO Búrka, ktorá sa prehnala Slovenskom v stredu, napáchala obrovské škody: Zábery skazy zo Šenkvíc!

Celkovo za stredu udrelo takmer 11-tisíc bleskov. Najvýraznejšie škody však napáchali v okolí Malých Karpát, a to najmä v okolí Šenkvíc, Pezinka či Pezinskej Baby. Cesty boli zaplavené, valila sa po nich voda, na cestách boli nánosy bahna a kameňov. Aj z toho dôvodu polícia uzavrela horský priechod Pezinská Baba, kým sa situácia neustáli.

⚠️AKTUÁLNE DOPRAVNÉ OBMEDZENIE⚠️ 👉Bratislavskí dopravní policajti upozorňujú vodičov na dopravné obmedzenie, s ktorým... Posted by Polícia SR - Bratislavský kraj on Wednesday, May 4, 2022

Zrážkomerné stanice totiž na mnohých miestach namerali úhrn zrážok aj viac ako 40 milimetrov. To spôsobilo, že kanalizácie nestíhali absorbovať také množstvo vody a ulice tak boli zaplavené, rovnako prívalový dážď vytopil aj pivnice. Najhoršia situácia však bola v Šenkviciach, kde lejak spôsobil povodeň. Podľa videí boli najviac zasiahnuté domy na kopcoch, odkiaľ sa valili masy vody a bahna. Na mieste zasahovali aj hasiči.

Galéria fotiek (2) V Perneku na Záhorí padlo do 19. hodiny vyše 100 milimetrov zrážok.

Zdroj: SHMÚ

🕝18:00 ‼️ Naďalej na západe vysoká intenzita bleskov, intenzívny dážď a krúpy 🌩️Ako vidíte na snímke z radaru, tak sa vytvorilo pásmo búrok, ktoré pomaly postupnú ďalej na východ 🤡DonP Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Wednesday, May 4, 2022

Vo štvrtok pozor najmä na východe

Aj keď má západ najhoršie za sebou a spamätáva sa zo včerajšej silnej búrky, vo štvrtok by mali byť v pozore najmä obyvatelia stredného a východného Slovenska. Podľa portálu Meteo Slovensko by sa výraznejšie búrky mohli tvoriť najmä v Trenčianskom a Košickom kraji, kde hrozia aj prívalové dažde či krúpy. „Zrážky budú viacmenej lokálne, avšak na niektorých miestach môže z intenzívnejších búrok spadnúť aj 20 mm zrážok. Zväčša však naprší do 5 alebo len do 10 mm zrážok. Záleží to od toho, či sa vytvoria aj intenzívnejšie búrky ako počas stredy, alebo búrky zostanú na sporadickej úrovni,“ upozornil portál. Naďalej však bude príjemne teplo, môžeme sa tešiť na ďalší letný deň.