Tesné hlasovanie o Ficovi: Hrozí koaličná KRÍZA? Politológovia hodnotia! Je to porušenie étosu celej koalície

Už dnes o piatej sa rozhodne, či Fico bude čeliť rozhodovaniu súdu o väzobnom stíhaní. Postoj poslancov je nejasný a postoj koalície nejednotný. Kým SaS a Za ľudí budú hlasovať za, hnutie Sme rodina má zelenú kartu a niektorí poslanci OĽaNO váhajú. Hovorí sa o vyvodení dôsledkov. Lídri strán sa vyjadria až po hlasovaní. Igor Matovič uviedol, že bude v koalícii pokračovať aj napriek postoju Sme rodina.

Ide o porušenie koaličnej zmluvy?

Objavujú sa aj názory, či by malo hnutie Sme rodina ostať v koalícii. Ak by sa poslanci či už Sme rodina alebo OĽaNO zdržali alebo hlasovali proti, je to porušenie koaličných zmluvy? "Hlavne je to porušenie étosu celej koalície a programového vyhlásenia vlády, keďže táto vláda vznikla ako protikorupčná vláda, ktorá dostala mandát obnoviť právny štát a nastoliť spravodlivosť," uviedol pre Topky politológ Michal Cirner.

Podľa politológa Juraja Marušiaka zatiaľ stranícki lídri v koalícii neformulovalo ostro, či je zdržanie sa hlasovania porušením koaličnej zmluvy. "Zdá sa, že to bude pre nich veľmi veľká výzva. Tzv. očista, namierená proti Smeru-SD je jedným z kľúčových prameňov legitimity tejto koalície. Na druhej strane, žiadna strana nechce byť zodpovedná za jej rozpad, či nebodaj za predčasné voľby, keď možnú účasť vo vláde s terajšou opozíciou si vie predstaviť zrejme iba jeden jej subjekt," uviedol.

Je to o svedomí každého jedného poslanca

"Koaličnú dohodu si v tomto prípade možno vykladať veľmi flexibilne, otázka hlasovania sa týka lojality k programovému vyhláseniu vlády, resp. v prípade zákonov. Takže pri veľmi voľnej interpretácii dohody možno hovoriť, že to jej porušenie nie je. Bude veľa závisieť od toho, ako budú takýto prípadný postup interpretovať lídri strán," skonštatoval Marušiak.

Podľa politológa Radoslava Štefančíka zrejme nejde o porušenie koaličnej zmluvy. "Návrh na vydanie poslanca Fica na väzobné stíhanie nedávala ani koalícia ani opozícia, ale prokurátora. Nejde teda o koaličný ani opozičný návrh. A voľnú ruku zrejme bude dávať aj OĽaNO," skonštatoval pre Topky. "V tomto prípade je to čisto o vedomí a svedomí každého jednotlivca. A ak náhodou majú svedomie momentálne viac na strane opozície, budú koaliční poslanci hlasovať spolu s opozíciou," uviedol.

"Ak by pán Fico nebol vydaný na rozhodnutie o väzobnom stíhaní, stále bude platiť, že zákony neplatia pre každého, ale sú tu rovní a rovnejší. A tí "rovnejší", teda politici držia spolu či sú v koalícii alebo opozícii," skonštatoval Cirner.

Hrozí koaličná kríza?

Podľa Cirnera však koaličná kríza nehrozí. "Maximálne hrozia nejaké nesúhlasné vyjadrenia a stanoviská," uviedol. Podľa Marušiaka to bude znamenať minimálne konflikt vo vnútri koalície. "Zatiaľ sa však javí, že partneri chcú dovládnuť za každú cenu," uviedol. "Myslím si, že ak ostane Fico na slobode, tak sa koaličný svet nezrúti. Fico totiž bude stíhaný aj naďalej, len na slobode a nie za mrežami. Zrejme si len niektorí poslanci budú musieť spytovať svedomie a niektorí ešte odpovedať na otázku, či nie sú poslanci náhodou rovnejší ako všetci my ostatní," uviedol Štefančík.

Začiatok otvoreného rozkolu v OĽaNO

Andrej Stančík z OĽaNO sa vyjadril, že poslanci, ktorí sa zdržia, prípadne zahlasujú proti vydaniu Fica, by mali opustiť hnutie a vzdať sa poslaneckého mandátu. Aj podľa šéfa SaS Richarda Sulíka by to bola pre Igora Matoviča obrovská hanba, keďže svoju kariéru postavil na boji proti Ficovi. Mali by teda poslanci ako Tabak alebo Gymesi opustiť hnutie? "Neviem či títo poslanci majú nejakú politickú budúcnosť, respektíve či ju spájajú s hnutím OĽaNO. Pani Hatráková je z Kresťanskej únie, pán Gyimesi sa zacielil na maďarských voličov a pani Tabak nebudem komentovať," uviedol Cirner.

"Ak sa tak stane, tak to bude znamenať začiatok otvoreného rozkolu v OĽaNO a takisto to bude znamenať oslabenie pozície tento strany v koalícii. Naďalej však zostane jej najsilnejším subjektom a koalícia si môže udržať pohodlnú väčšinu, ak by z nej odišli iba dotyční poslanci OĽaNO," okomentoval Marušiak.

Žiadna zo strán, vrátane OĽaNO, nemala podľa Štefančíka v programe, že dostane Roberta Fica do väzenia. "Takže nech to dopadne akokoľvek, k žiadnemu porušeniu interných dohôd ani predvolebnému programu nedôjde. Iste, OĽaNO sa bude potom ťažko vysvetľovať, či ich predvolebné heslá neboli len mlátením prázdnej slamy, ale toto si bude musieť v poslaneckom klube OĽaNO vyriešiť Igor Matovič," dodal na adresu nerozhodných poslancov Štefančík.

Prelomenie istého tabu... my za Fica, vy za Borguľu?

Podľa Cirnera svedčí váhavý postoj koaličných poslancov o tzv. klanovej mentalite. "Nebudem hlasovať za vydanie svojho kolegu, lebo je to precedens a potom sa to môže obrátiť proti mne a možno ja budem v budúcnosti potrebovať rovnakú pomoc, aby niekto nehlasoval za vydanie na rozhodnutie o väzobnom stíhaní mňa," dodal Cirner.

Podľa Marušiaka je väzobné stíhanie lídra opozície precedens v slovenskej politike po roku 1989. "Znamenalo by to prelomenie istého tabu a po ďalších voľbách by sa mohla situácia zopakovať v opačnom garde. Zároveň môže ísť aj o vnútrokoaličné politické obchody a napokon motívom niektorých môžu byť aj pochybnosti, do akej miery je väzobné stíhanie adekvátne obvineniu," dodal.

Štefančík uviedol, že poslanci majú strach, prípadne očakávajú niečo na revanš. "Ak dnes Sme rodina nezahlasuje za v prípade Fica, potom Smer nezahlasuje za v prípade Borguľu. Poznáme minulosť Borisa Kollára, čo ak sa v budúcnosti objaví niečo, čo by ho dostalo do rovnakej situácie ako dnes poslanca Fica? Tieto politické kšefty tu vždy boli a zrejme aj budú," skonštatoval Štefančík. "Najhoršie však na tom je slušný občan. Opäť sa tu totiž ukazuje, že nie spravodlivosť a rovnosť, ale osobné záujmy jednotlivcov a politických strán sú dôležitejšie kritériá politických rozhodnutí. Dnes sa ukazuje, že niektorí poslanci nechcú slúžiť ľudu, ale iba sebe a svojim – našim ľuďom," dodal.