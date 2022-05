Minister obrany Naď vyzýva Rusko: Nech vás ani nenapadne prekročiť hranice SR! Následky ÚTOKU by boli ničivé

BRATISLAVA - Rusko včera zaútočilo na Zakarpatskú oblasť len sto kilometrov od našich hraníc. Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že naše systémy raketu zaznamenali a vedeli o nej. Rusku však adresoval silnú výzvu - o prekročení našich hraníc by nemali ani len uvažovať. Znamenalo by to automatickú aktiváciu článku 5 a následky by boli ničivé.

Zakarpatskú oblasť na Ukrajine ležiacu pri hraniciach so Slovenskom v utorok zasiahla raketa. Išlo o prvý raketový útok Ruska na túto oblasť od začiatku invázie na Ukrajinu. Naše radary strelu zaznamenali a protivzdušné systémy o nej vedeli. Štátny tajomník rezortu zahraničia Martin Klus a minister obrany Jaroslav Naď prosia ľudí, aby necestovali na Ukrajinu a aby nevyužívali ani železničné trate.

Hrozí ďalšia migračná vlna

Klus uviedol, že zatiaľ nemajú informácie o tom, že by útok nejako ohrozil občanov Slovenskej republiky. "Má to dva zásadné faktory. Prvý je ten, že to zvyšuje mieru nebezpečenstva na Zakarpatskej Ukrajine, a tým pádom je tu riziko, že sa znovu začne ďalšia vlna migrácie z tejto oblasti smerom na Slovensko. Druhá súvisí s tým, že je to veľmi blízko našim hraniciam, čo vyvoláva aj bezpečnostné otázky," uviedol.

Útok blízko našich hraníc

Naď povedal, že Slovensko malo prehľad o tom, že presah systému protivzdušnej obrany je, samozrejme, cez hranicu. "Čiže sme mali prehľad o situácii. Sme znepokojení, lebo je to relatívne blízko, je to menej ako sto kilometrov od našej hranice," povedal pred rokovaním vlády. Minister obrany zároveň uviedol, že existujú rôzne spravodajské informácie o tom, že Vladimir Putin urobí všetko preto, aby denacifikoval aj železnice a letiská v blízkosti slovenských hraníc.

"Preukazuje to obludnosť celej vojny, ktorú spustil a veľmi vystríham Ruskú federáciu, aby prekročila Rubikon a prekročila hranicu so SR. Bude to autoamticky znamenať spustenie článku 5 Washingtonskej zmluvy. Myslím, že tým je povedané všetko," uviedol. Cieľom útoku bolo zlikvidovať železnicu, čo sa nie úplne podarilo.

Výzva pre ľudí: Necestujte na Ukrajinu

"Vyzývam ľudí, aby zvážili akékoľvek cesty aj železničnými traťami smerom na Ukrajinu, lebo pokiaľ to nie je nevyhnutné, vidíte, že je to nebezpečné," zdôraznil minister obrany. Aj Klus vyzýva ľudí, aby necestovali zbytočne hore dole hranicami, ak to nie je nevyhnutne nutné. "Zaznamenali sme niekoľko takých prípadov," uviedol.

Putin chce svoju sféru Sovietskeho zväzu, ľudský život pre neho nemá hodnotu

"Ruská federácia šialenou agresiou zabíja ľudí po celej Ukrajine a je im jedno, či to je oblasť, kde žijú ľudia väčšinou s ruskou národnosťou, alebo je to západná zakarpatská oblasť, kde žijú aj ľudia so slovenskou národnosťou," skonštatoval Naď. "Putinovi to je jedno, zabíja ľudí, lebo pre neho ľudský život žiadnu hodnotu nemá. Pre neho má hodnotu len jeho zámer, aby zabral celé územie Ukrajinu a vytvoril svoju sféru Sovietskeho zväzu, po ktorej tak veľmi túži," povedal Naď.

Slovensko má v pohotovosti všetky systémy a rovnako aj štyri batérie Patriotu, ktoré sú na Slovensku, aby chránili naše územie. "Plus ďalšie prvky protivzdušnej obrany, ktorými disponujeme ako krajina a ako súčasť NATO. Robíme všetko preto, aby naša bezpečnosť bola zaistená," povedal. "Vystríham ministra obrany Ruskej federácie predtým, aby prekročili našu štátnu hranicu, lebo by to malo zásadné následky aj pre Ruskú federáciu," zdôraznil Naď.

Stále platí, že Slovenská republika priamo vojensky nad územím Ukrajiny nezasahuje. "Akonáhle by sme zasahovali, tak by sme vstúpili do konfliktu a boli by sme agresormi aj voči Ukrajine. Robíme všetko preto, aby sme zaistili ochranu a bezpečnosť našich ľudí. Výrazne odporúčam Ruskej federácii, aby ani nezvažovala útoky v blízkosti našich hraníc," dodal Naď.

Pripravili sme sa tak, aby sme situácia v SR upokojili

Minister vnútra Roman Mikulec zvolal po útoku mimoriadne nočné zasadnutie štábu pre strategické riadenie krízovej situácie na Ukrajine. Štátny tajomník ministerstva vnútra Vendelín Leitner informoval, že na štábe prijali opatrenia, verifikovali plány na zvládnutie situácie, aktivovali Policajný zbor a tiež Úrad hraničnej a cudzineckej polície. "Pripravili sme sa tak, aby sme zvládli a upokojili situáciu na Slovensku," poznamenal Leitner. Bližšie informácie chcú poskytnúť v stredu po rokovaní vlády.

Ukrajinskú Zakarpatskú oblasť zasiahla prvá raketa od začiatku invázie, útok bol 100 kilometrov od slovenských hraníc

O raketovom útoku informoval na sociálnych sieťach šéf Zakarpatskej oblastnej správy Viktor Mykyta. "Na mieste zasahujú záchranné zložky, zisťujeme presnejšie informácie o zranených i možných obetiach," napísal Mykyta na sociálnych sieťach Telegram a Facebook. Následne prostredníctvom Telegramu priblížil, že raketa zasiahla bližšie nešpecifikované zariadenie v meste Volovec, ktoré sa nachádza zhruba 100 kilometrov od slovenských hraníc. Zároveň vyzval občanov, aby na mieste útoku nevyhotovovali fotografie a nenatáčali videá. "Nepriateľ by to mohol použiť na korekciu útoku," vysvetlil.