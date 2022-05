Poslanci sa zídu opäť: Cez telemost sa im prihovorí Zelenskyj

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa do lavíc vrátia opäť v utorok (10. 5.). Pokračovať by mali v diskusii k novele zákona o príspevku na predprimárne vzdelávanie dieťaťa z dielne nezaradeného poslanca Tomáša Valáška. Navrhuje nanovo nastaviť príspevok na starostlivosť, a to predĺžením nároku až do veku, keď deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku. Suma by sa mohla zvýšiť na 350 eur.

Slovenským poslancom sa má v utorok o 12.00 h prihovoriť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojí sa s nimi cez telemost, jeho vstúpenie bude simultánne tlmočené bez možnosti poslancov klásť otázky. Slovenský parlament nebude prvý, ktorému sa Zelenskyj od napadnutia Ukrajiny Ruskou federáciou prihovorí. Okrem viacerých národných parlamentov sa spojil aj s poslancami Európskeho parlamentu.

Na aktuálnej schôdzi by mali rozhodnúť o novele zákona o Policajnom zbore

Zákonodarcovia majú na programe 65. schôdze ešte niekoľko neprerokovaných bodov. Podľa programu zverejneného na webe NRSR by sa mali v utorok popoludní venovať novelám z dielne rezortu kultúry, medzi nimi zákonu o mediálnych službách a zákonu o publikáciách. Na aktuálnej schôdzi by mali rozhodnúť aj o novele zákona o Policajnom zbore (PZ). Návrh už prerokovali, očakáva sa hlasovanie. Novela má priniesť zavedenie základnej štruktúry polície. Zrušiť by sa mala povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov.

Definitívne by malo plénum rozhodnúť aj o poslaneckej novele Trestného zákona, ktorá má zefektívniť postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania. Súčasťou programu sú i zmeny pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. Tie by sa mohli konať skôr, teda v posledných 21 dňoch volebného obdobia orgánov samospráv namiesto súčasných 14. Voľby by tak mohli byť 22. októbra a nie v období krátko pred Sviatkom všetkých svätých. O zmenách rokuje plénum v skrátenom legislatívnom konaní, aktuálne sú v druhom čítaní. Na programe je opäť voľba komisára pre deti. Parlament sa ho pokúšal zvoliť viackrát v uplynulom období, žiaden z doterajších kandidátov však nezískal dostatok hlasov.