Koalícia žiada Smer o ukončenie obštrukcie: Ten navrhne prerušiť debatu o Ficovi

BRATISLAVA - Koaliční poslanci vyzývajú Smer-SD, aby prestal v parlamente robiť obštrukcie a umožnil rokovanie aj o iných témach, ako je žiadosť o súhlas s vydaním Roberta Fica do väzby. Hovoria napríklad o návrhoch na pomoc ľuďom. Smer-SD súhlasí, že treba rokovať o opatreniach na zmiernenie dopadov zdražovania. Plánuje podať návrh na prerušenie diskusie o Ficovi.

"Smer a Hlas by mali prestať s obštrukciami. Robia obštrukcie a divadlo len preto, aby naťahovali rozpravu. Dokonca vystupujú aj takí poslanci, čo v živote neprehovorili. Je to až komické. Vyzývam ich, aby s tým prestali a dali voľný priechod spravodlivosti," napísal na sociálnej sieti podpredseda poslaneckého klubu SaS Roman Foltin.

Poslanec Juraj Šeliga zo Za ľudí poukazuje, že treba schváliť pomoc ľuďom. "Čaká nás schválenie skoršieho vyplatenia 13. dôchodkov, čaká nás rokovanie o sociálnej pomoci a mnohé podstatnejšie témy, o ktorých nemôžeme rokovať, pretože vy a vaši kolegovia dookola opakujete to isté a naťahujete rozpravu," odkázal opozícii Šeliga. Žiada opozičných poslancov prihlásených do rozpravy o Ficovi, aby sa z diskusie odhlásili a nepredlžovali rokovanie.

"Smer-SD súhlasí s návrhom vládnej koalície okamžite rokovať o opatreniach kompenzujúcich obrovské zdražovanie," napísala na sociálnej sieti opozičná strana. Pripomína, že téme sa chcel venovať na mimoriadnej schôdzi, ktorú inicioval niekoľkokrát, no vládna koalícia diskusiu neumožnila.

V reakcii na vyjadrenia koalície Smer-SD avizuje procedurálny návrh, ktorým by prerušili rokovanie o Ficovi a plénum by mohlo diskutovať o pomoci ľuďom. "Na rokovaní NR SR predložíme procedurálny návrh, aby sa okamžite prerušilo rokovanie o návrhu na väzobné stíhanie predsedu strany Smer-SD a ihneď sme pristúpili k rokovaniu o návrhoch zmierňujúcich dopady obrovského zdražovania," doplnil Smer-SD.

Národná rada začala o žiadosti prokuratúry o súhlas NR SR s vydaním Fica do väzby rokovať vo štvrtok (28. 4.). Stále ju neukončili a vrátiť sa k nej majú v utorok. Do diskusie je stále prihlásených 25 rečníkov písomne. Následne sa môžu poslanci do debaty prihlásiť aj ústne.