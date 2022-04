MIMORIADNY ONLINE Poľsko a Bulharsko bez plynu neostanú: Dodávky od susedov! Sulík očakáva ďalšie zdražovanie!

VIDEO Sulík sa vyjadril k situácii s ruským plynom: Od budúceho roka očakáva ďalšie zdražovanie!

19:10 Fínsko sa rozhodlo neplatiť za ruský plyn v rubľoch. Informujú o tom fínske noviny Helsingin Sanomat s odvolaním sa na ministra pre európske záležitosti a správu majetku Tyttiho Tuppurainea.

⚡️Finland decided not to pay for #Russian gas in rubles



This is reported by the Finnish newspaper Helsingin Sanomat, with a reference to the Minister for European Affairs and Property Management Tytti Tuppuraine. pic.twitter.com/eMKPpHzvUm — NEXTA (@nexta_tv) April 27, 2022

17:51 Je potrebné zbaviť sa závislosti od plynu z Ruska v čase, ktorý je realistický a únosný. Po spoločnom stredajšom rokovaní s prezidentom Nemecka Frankom-Walterom Steinmeierom v Košiciach to uviedla prezidentka SR Zuzana Čaputová s tým, že akýkoľvek razantný krok zo strany Ruska by Slovensku spôsobil problém.

Čaputová pripomenula, že SR je závislá od ruského plynu, no vypnutie jeho dodávky podľa nej Slovensku nehrozí. „Ale, ako sa ukazuje, Rusko je nepredvídateľný partner,“ povedala s tým, že je potrebné pripraviť sa na každý scenár. Podľa jej slov sa aktuálne napĺňajú naše zásobníky. „Snažíme sa diverzifikovať naše zdroje, pokiaľ ide napríklad o nákup LNG,“ dodala prezidentka. Vykurovanie domácností je podľa slovenskej hlavy štátu zabezpečené aj na ďalšie sezóny.

16:25 Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier v stredu odsúdil zastavenie dodávok ruského zemného plynu do Poľska a Bulharska a označil to za pokus o vydieranie. "Ide o porušenie pravidiel zo strany Ruska – ide o pokus o vydieranie," povedal Steinmeier po rokovaní s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou v Košiciach. "Nemôžeme to jednoducho prijať, musíme sa proti tomu brániť," dodal najvyšší predstaviteľ Nemecka. Agentúra DPA v tejto súvislosti pripomenula, že Berlín vylúčil embargo na ruský plyn. Nemecká vláda tvrdí, že takéto rozhodnutie by malo veľmi škodlivý vplyv na hospodárstvo krajiny.

16:10 Polsko spraví všetko pre to, aby uložilo Rusku zluvné pokuty po tom, čo zastavilo dodávky plynu do krajiny. Vyhlásil to dnes podľa agentúry Reuters poľský premiér Mateusz Morawiecki. Potvrdil, že Varšava za ruský plyn nebude platiť v rubľoch, ako to vyžaduje Moskva, a vyzval partnerské krajiny, aby tak nerobili ani oni.

15:40 Nemecké firmy budú aj naďalej platiť za ruský plyn v eurách alebo dolároch. Povedal to minister hospodárstva Robert Habeck niekoľko hodín po tom, čo ruský koncern Gazprom prerušil dodávky plynu do Poľska a Bulharska, pretože odmietli zaplatiť v rubľoch, ako to požaduje prezident Vladimir Putin. Habeck v reakcii na dramatickú eskaláciu, ktorá spôsobila prudký nárast cien plynu v Európe, vyhlásil tiež, že situácia týkajúca sa dodávok plynu do Nemecka je „stabilná“ a vláda „robí všetko, čo je v jej silách, aby to tak zostalo“.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

15:00 Šéf Smeru Robert Fico uviedol, že ak vláda príde s návrhmi do NR SR, Smer-SD bude žiadať jednorazové odškodnenie za zdražovanie vo výške 1500 eur na domácnosť a tiež, aby vláda pristúpila k zavedeniu bankového odvodu aj k vyššiemu zdaneniu monopolov na získanie zdrojov.

14:50 Poľsko a Bulharsko dostávajú plyn od svojich susedov z Európskej únie. Uviedla to v stredu poobede predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v reakcii na skutočnosť, že Rusko v stredu zastavilo dodávky plynu do Poľska aj Bulharska. Moskva ako dôvod uviedla, že odberatelia v týchto krajinách nezaplatili za dodávky rubľami, ako požaduje Moskva.

Podľa predsedníčky komisie to svedčí o obrovskej solidarite členmi Únie a aj o efektívnosti minulých investícií do interkonektorov a inej plynárenskej infraštruktúry. Podľa jej slov Kremeľ "opäť zlyhal" vo svojom pokuse zasiať rozdelenie medzi členské štáty Únie a odkázala, že "éra ruských fosílnych palív v Európe sa blíži ku koncu". Európska únia zaistí, aby ruské zastavenie dodávok plynu do Poľska a Bulharska nepoškodilo spotrebiteľov.

It comes as no surprise that the Kremlin uses fossil fuels to blackmail us.



This is something the @EU_Commission has been preparing for, with Member States and international partners.



Our response will be immediate, united and coordinated.



https://t.co/hUc7DzGfd5 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 27, 2022

14:46 Na Slovensku je snaha "likvidovať opozíciu" a dať ľuďom "hry" na prekrytie toho, že ich o rok možno čaká o 200 alebo 300 % drahší plyn. Vyhlásil to v stredu na tlačovej konferencii poslanec a líder Smeru-SD Robert Fico. Varoval pred dôsledkami sankcií voči Ruskej federácii v podobe zastavenia tokov plynu, na ktoré podľa neho vláda nereaguje.

"Je evidentné, že snaha zaviesť za každú cenu sankcie voči Ruskej federácii v podobe zastavenia tokov plynu z Ruska môže viesť ku katastrofálnym ekonomickým dôsledkom v rámci celej Európy," skonštatoval Fico. Ekonómovia podľa jeho slov varujú, že ak takto budú vlády v EÚ postupovať, ľudia zaplatia za energie dva- až trikrát viac budúci rok. "Odmietame predstavu, že máme lacný ruský plyn nahrádzať drahým americkým skvapalneným plynom," zdôraznil.

14:30 Minister hospodárstva neprezradil, či štátny Slovenský plynárenský priemysel požiadal o otvorenie účtu v ruskej banke Gazprombank, aby mohli za dodávky plnyu platiť v rubľoch, ako to požaduje Putin. Podľa jeho slov sa to verejnosť dozvie v správny čas. Dodal, že si nemyslí, že by išlo o porušenie sankcií, ktoré na Rusko po invázii na Ukrajine uvalila Európska únia.

14:10 Bulharsko, ktoré pokrýva takmer celú spotrebu plynu dovozom z Ruska, začalo v dôsledku útoku ruských vojsk na Ukrajinu hľadať nové zdroje dodávok tejto suroviny. Bulharský vicepremiér Asen Vasilev už v marci oznámil, že jeho krajina nebude rokovať s ruskou plynárenskou spoločnosťou Gazprom o novej zmluve o dodávkach. Na konci tohto roku im totiž vyprší desaťročný kontrakt.

14:05 Podľa Sulíka v prípade, ak by zajtra došlo k zastaveniu dodávok ruského plynu na Slovensku, by nám zásoby vydržali do jesene. Štátny tajomník Galek okrem toho upozornil na to, že Slovensko začiatkom mája očakáva tretiu dodávku skvapalneného plynu z USA. Na Slovensko sa dostane cez chorvátsky prístav Omišalj.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

14:00 Parlamentný hospodársky výbor zasadne mimoriadne vo štvrtok (28.4.) na poludnie k téme dodávok a stavu zásob zemného plynu na Slovensku. Zvolal ho predseda Peter Kremský (OĽaNO). Pozval naň ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS), ako aj šéfov spoločností eustream, SPP a Nafta. Výbor sa má zaoberať preventívnymi opatreniami pri rôznych scenároch vývoja s dodávkami ruského plynu. Kremský pripomenul, že situácia sa každý deň dynamicky vyvíja.