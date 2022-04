Tvrdé slová poslanca Žiaka: Civilná žaloba na Blahu! Neuveríte, kam chce poslať vysúdené peniaze

BRATISLAVA – Zavaril si? Reč je o poslancovi Smeru-SD Ľubošovi Blahovi, ktorý koncom minulého týždňa poslal poslancovi za SaS Miroslavovi Žiakovi jasný odkaz. Nechce ho totiž poslať do Leopoldova, ale do Bratislavskej ZOO, pričom ho prakticky nazval bezmozgom. Žiak však buchol do stola a povedal si dosť. Na smeráka totiž podáva civilnú žalobu.