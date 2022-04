VIDEO Smer reaguje na dnešné obvinenia Fica, Kaliňáka a Paru: Hovoria o politickom boji!

VIDEO Tlačová konferencia strany Smer-SD:

Fico na úvod len stručne zhrnul, že na tlačovú konferenciu prišlo veľa novinárov, kdežto pri tlačovkách o rastúcich cenách na nich takmer nikto nie je. "Neviem či niekto takýto rekord politických obvinení prekonal," povedal Fico na margo svojho už štvrtého obvinenia zo strany NAKA. "Z uznesenia vôbec nie je jasné o akú zločineckú organizáciu má ísť. Mal som vraj škodiť Matovičovi, Kiskovi, Lipšicovi, Kollárovi a prokurátorovi Špirkovi," potvrdil dnešné dohady o obsahu obvinenia Fico. Ten zároveň orgány NAKA nazval "bandou Čurillovcov".

Fico tvrdí, že niektorí by ich kľudne aj povešali

"Ako je možné, že sa niečo také mohlo stať v roku 2022? Ten názov tlačovej konferencie nie je len tak - to sú blázni. Ľudia ako Matovič, Osuský, Dostál by nás povešali, keby bol trest za politické delikty. Urobili by to tak ako v 50. rokoch minulého storočia v Československu a ako to robili nacisti v Nemecku počas minulého storočia," pokračuje Fico. Podľa neho je aktuálna vláda už teraz v budúcich voľbách predurčená na neúspech, a tu má vraj prameniť vládna snaha "porátať sa" s opozíciou.

Ten pripomína aj známe citácie vyšetrovateľov NAKA, ktoré boli odpočuté a medializované.

Fico pripomína, že mu môžu zobrať pas a nedostane sa tak do zahraničia

Fico dodal, že 26. apríla bol predvolaný ako svedok v rámci vypočúvania v tejto kauze. Podľa neho to nie je náhoda, pretože v tomto období mal naplánovanú cestu do Bruselu a tiež boli na pláne protesty. Ráta aj s tým, že mu môžu zobrať pas, čo by mu skomplikovalo takúto zahraničnú cestu. "To čo sa dnes udialo, to je politická objednávka. Toto nemohli urobiť bez súhlasu Hegera, Matoviča a Mikulca. Viete prečo to má úrad špeciálnej prokuratúry? Lebo si vymysleli zločineckú skupinu," tvrdí v sumári Fico.

Ten pripúšťa, že možno príde aj návrh na vzatie do väzby, čo považuje za absurdné. "Sme pripravení podať návrh na okamžité odvolanie Mikulca. To je posledná kvapka s ohľadom na vysporiadanie sa s týmto vagabundom na čele ministerstva vnútra," pritvrdil šéf Smeru.

Obvinenie Fico komentoval už aj na sociálnej sieti

Líder Smeru-SD Robert Fico považuje svoje obvinenie za politickú pomstu a pokus zlikvidovať predsedu najsilnejšej opozičnej parlamentnej strany. "Národná kriminálna agentúra ma dnes ako opozičného lídra štvrtýkrát politicky obvinila. Nie preto, že by som bol podozrivý z korupcie alebo inej ekonomickej trestnej činnosti. Ale preto, že si ako opozičný politik robím svoju robotu," vyhlásil v stanovisku Fico. Poukázal na to, že Smer-SD denne upozorňuje na neschopnosť vlády a prezidentky, ale aj manipulácie trestného systému. "Toto ma, do psej matere, naštartovalo poriadne. Sú to vymyslené hovadiny," neodpustil si aj šťavnatejší slovník Fico na záver.

Vymyslený príbeh, hovorí Fico

"V obvinení si doslova vymysleli príbeh, ako som vraj vytvoril zločineckú skupinu, ktorá mala škodiť Kiskovi, Matovičovi a Kollárovi," povedal Fico. Zoznam poškodených je podľa neho "dôkaz nad dôkazy", že ide o politický revanš. Skonštatoval, že je obvinený preto, lebo bol v rokoch 2006 – 2018 predsedom vlády a nahlas hovoril o daňových podvodoch lídra OĽANO Igora Matoviča a exprezidenta Andreja Kisku.

V súvislosti so svojím obvinením tvrdí, že všetko bolo organizované na pokyn a so súhlasom vládnych politických špičiek. Nad rámec právneho štátu a demokracie považuje Fico aj obvinenie advokátov Roberta Kaliňáka a Mareka Paru. "Ide o zjavný pokus zločineckých štruktúr na NAKA a na Úrade špeciálnej prokuratúry zlikvidovať efektívnu obhajobu obvinených v prípadoch zjavného krivenia spravodlivosti a manipulácie s trestnými konaniami v neprospech nominantov opozície," myslí si Fico.