Heger podporuje vydanie šéfa Smeru Roberta Fica na väzobné stíhanie: Neobvinili sme ich my ako politici!

VIDEO Smer reaguje na dnešné obvinenia Fica, Kaliňáka a Paru: Hovoria o politickom boji!

Poukázal na to, že vlády Fica boli známe tým, že mali veľa korupčných káuz. "Zakúsili sme aj to, že Fico neváhal zneužívať orgány činné v trestnom konaní (OČTK) na politický boj," povedal Heger s tým, že ich vláda prišla s tým, že je to neprípustné. Podľa jeho slov ide čisto o rozhodnutie OČTK. "Neobvinili sme ich my ako politici, ale obvinili ich OČTK," uviedol premiér.

Ako uviedol, nie je to so súhlasom politických špičiek, pretože sa ho na to nikto nepýtal. Podľa jeho slov sa to dozvedel v stredu (20. 4.) počas rokovania vlády z médií. Fico sa na to podľa neho pripravoval. Ako tvrdí Heger, predseda Smeru-SD na to pripravoval aj verejnosť po tom, ako dostala od občanov dôveru súčasná vláda, ktorá "rozviazala OČTK ruky". "Vedel, že sa začnú vyšetrovať jeho kauzy, ktoré zametali dlhé roky pod koberec," povedal predseda vlády. Schéma, ktorú založil Fico, sa podľa premiéra jasne odkrýva a je jasné, že sa z toho snaží urobiť politický proces.

Mikulec leží v žalúdku viacerým ľuďom

Predseda vlády povedal, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) leží v žalúdku viacerým ľuďom, pretože rozviazal ruky polícii. "Polícia dnes vyšetruje to, čo je v rozpore so zákonom," uviedol. Na otázku či by sa mal Fico vzdať svojho mandátu, Heger povedal, že "je to taká závažná vec, že Fico by mal zaujať iné stanovisko, ako zaujal." Vyzval politikov, aby nevyvíjali tlak na sudcov či prokurátorov. Podľa premiéra je absurdné porovnávať poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča s predsedom Smeru-SD alebo Petrom Pellegrinim, ktorí boli predsedovia vlády.

Premiér pripomenul, že v tejto veci nemôže vedieť, aké je dôkazné bremeno a ani to nechce vedieť. Myslí si, že je to tak správne a predseda vlády nemá čo vedieť, čo je v spisoch a zložkám môže len dôverovať. Verí, že podozrenia sú podložené dôkazmi.