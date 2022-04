Prezidentka Čaputová žiada vládu: Je najvyšší čas riešiť rast cien, chudobným hrozí najhorší scenár

Na dvojcifernú medziročnú infláciu 10,4 percenta z marca upozornil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií SR už pred niekoľkými dňami. Situácia, ktorá bola v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 a rastu cien energií, sa po ruskej invázii na Ukrajinu ešte zhoršila. Takýto rast spotrebiteľských cien zaznamenáva Slovensko prvýkrát po 22 rokoch. Najviac rástli ceny energií, bývania a potravín.

Na dvojcifernú medziročnú infláciu 10,4% z marca upozornil Inštitút finančnej politiky Ministerstva financií pred... Posted by Zuzana Čaputová on Tuesday, April 19, 2022

"Za ostatných pár mesiacov neprešiel hádam ani jeden týždeň, keď by som nutnosť vlády konať a pomôcť v tejto situácii občanom, najmä rodičom samoživiteľom, nízkopríjmovým dôchodcom či rodinám s viacerými deťmi, nepripomenula. Povinnosť pomôcť opakovane, adresne a v dostatočnej výške tak, aby ľudia, ktorí už dnes žijú z ruky do úst, sa neprepadli ešte viac a neprišli aj o bývanie," skonštatovala prezidentka na sociálnej sieti.

Dobrým nástrojom by podľa nej bola opakovaná adresná dávka – príspevok na bývanie - ktorá by pomohla s rastom cien bývania pre najviac zraniteľné skupiny a súčasne by "nespustila inflačnú špirálu ako neadresné opatrenia typu znižovanie DPH alebo plošné vyplácanie jednorazových príspevkov."

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/ Ján Zemiar

Koalícia nevidím veci jednotne

Kvôli balíku opatrení v súvislosti s infláciou opäť rokovala aj koaličná rada, ktorá nemá ne vec jednotný názor. Koaličná SaS podľa Mariána Viskupiča naďalej odmieta zvyšovanie daní ako riešenie situácie, k predloženému návrhu majú výhrady. Strana si síce uvedomuje, že ide o mimoriadnu situáciu a treba pomáhať cielene, avšak nie zvýšením daní. Peniaze je podľa Viskupiča potrebné v rozpočte nájsť tak, ako sa našli pri testovaní, očkovacej lotérii alebo zvyšovaní základného imania pre VšZP. "Dane nemajú vznikať v strede roka skráteným legislatívnym konaním," odkázal Viskupič. Pripustil, že jednou z možností by bolo napríklad určité zvýšenie štátneho deficitu. Viskupič nechcel špekulovať, či návrh pôjde nakoniec bez podpory SaS. Je podľa neho predčasné hovoriť o tom, či strana využije právo veta.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister financií a šéf OĽaNO Igor Matovič však včera odkázal, že SaS má poslednú šancu "dostať sa na palubu" tých politických strán, ktoré chcú ľuďom pomôcť. Ak by strana chcela podľa neho ostať bokom, verí, že tému budú komunikovať spoločne zvyšní traja koaliční partneri. Pripustil však, že bez SaS nebude možné systémovú zmenu v parlamente presadiť.

"Dnes má SaS poslednú šancu dostať sa na palubu tých politických strán, ktoré chcú ľuďom pomôcť. Ak SaS povie, že silou-mocou chcú zostať bokom, pevne verím, že ostatné tri koaličné strany budeme komunikovať spoločne pomoc," povedal Matovič.

archívne video

Riešenie je podľa neho také, ktoré už predstavili na predchádzajúcich koaličných radách. Čo sa týka konkrétnej výšky pomoci, tá je podľa Matoviča "rádovo vyššia", ako bolo pôvodne odkomunikované. Pripomenul, že ide o systémové zvýšenie pomoci, nie jednorazové, preto na presadenie opatrení v parlamente treba podporu všetkých koaličných partnerov. Presadzovať to chcú podľa šéfa rezortu financií tento týždeň.