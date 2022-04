Prezidentka má výhrady k sociálnemu balíčku vlády! Pred zdražovaním neochráni tieto skupiny Slovákov

KOŠICE – Prezidentka SR Zuzana Čaputová bude apelovať na vládu SR, aby do balíka pomoci v boji s infláciou zahrnula aj opomenuté skupiny. Podľa nej ide napríklad o nízkopríjmových dôchodcov alebo invalidných dôchodcov, ktorí nemôžu pracovať, nízkopríjmové bezdetné skupiny, či tie, ktoré majú odrastené deti. Povedala to po pondelkovom stretnutí s matkami samoživiteľkami v Košiciach, s ktorými diskutovala o sociálnej situácii v kontexte zdražovania.

Balík opatrení víta, no prekáža jej, že v ňom chýba skupina ľudí, ktorí pomoc potrebujú. O tejto téme v pondelok hovorila aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO). „Oboznámila som ho s mojím videním situácie. Som veľmi rada, že je otvorený tomu, aby sa v tejto veci udiali ešte nejaké zmeny,“ spresnila Čaputová s tým, že zatiaľ nemá k dispozícii písomné vyhotovenie návrhu, ktorý vláda predstavila. Vychádzajúc z doterajších informácií, podľa nej v niektorých prípadoch smeruje finančná pomoc aj k ľuďom, ktorí ju nepotrebujú. Zopakovala, že aby opatrenia ľuďom reálne pomohli, pomoc by mala byť dostatočne finančne zaujímavá, mala by byť opakovaná a adresná.

Pripomenula, že ak sa matky samoživiteľky z rôznych dôvodov nemôžu zamestnať, tak sa ich sociálna situácia v prípade prijatia predstavených opatrení zmení tak, že dostanú jednorazový 100-eurový príspevok a prídavok na dieťa sa zvýši o päť eur. „A to je jasné, že to nestačí,“ povedala v súvislosti s opatreniami na pomoc ľuďom, ktoré vláda predstavila minulý týždeň.

Zdroj: TASR/František Iván

Prezidentka od pondelka do piatka (29. 4.) úraduje z regionálneho pracoviska prezidentskej kancelárie v Košiciach. V rámci svojho pondelkového programu sa stretla aj s primátorom Jaroslavom Polačekom a predsedom Košického samosprávneho kraja Rastislavom Trnkom. Hovorili o doprave, stavebnom zákone či o kvalite ovzdušia aj v súvislosti s dekarbonizáciou. Samosprávam zároveň poďakovala za nasadenie počas kríz. Zúčastnila sa tiež poklepania základného kameňa výstavby juhovýchodného obchvatu Košíc. Zároveň sa v kontaktnom mieste SOS Ukrajina 2022 v Starom Meste stretla s utečencami z Ukrajiny.