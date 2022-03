Na Slovensko mieri púštny lejak! Už o pár hodín to vypukne: FOTO Pohľad ako z Marsu už zahalil Alpy

BRATISLAVA – Po peknom počasí na Slovensko opäť prišli oblaky, ani tie sa však nezdržia dlho. Noc z utorka na stredu má byť upršaná a veterná, no prinesie so sebou aj ďalší nepríjemný fenomén. Od juhu sa ku nám totiž blíži extrémne množstvo saharského piesku. Nezdrží sa tu však len chvíľu. Vodiči by tak najbližšie dni určite nemali myslieť na autoumývarky.

Aj keď je počasie na Slovensku posledné dni viac-menej ustálené a teploty sa šplhajú aj vysoko nad 10 stupňov Celzia, obyvatelia Slovenska by mali byť pripravení na zmenu. Tá nad naše územie príde už vo večerných hodinách a určite nepoteší majiteľov áut. Slenčné počasie totiž určite vábilo motoristov, aby navštívili autoumyvárne a svoje autá po zime umyli. Od juhu totiž ku nám smeruje extrémna dávka saharského prachu.

Podľa predpovedí by sa prvá dávka prachu mala nad územie Slovenska dostať ešte dnes okolo 20. hodiny večer. Vtedy bude nahoršia situácia najmä vo Francúzsku, Španielsku či nad Nemeckom a Rakúskom. Postupne by sa mal saharský prach rozšíriť na takmer celé územie Slovenska. Avšak, práve v noci má aj pršať, čiže vodiči si zrejme na autách nájdu ráno nepríjemný darček v podobe špinavého auta. Následne by sa mala situácia okolo 5. hodiny nadránom ustáliť a zlepšiť. To najhoršie nás však ešte len čaká.

Podľa animácie portálu ZAMG ( Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) má druhá vlna saharskéhp rachu prísť pár hodín na to – a to už vo štvrtok popoludní. Vzhľadom na množstvo prachu, ktoré bude nad Európou až do konca týždňa, sa dá očakávať, že sa tu zdrží aj cez víkend. Ostatné dni by však už pršať nemalo, o prítomnosti piesku však budeme vedieť – oblohu totiž zafarbí a bude mať žltkastý či biely nádych.

Saharský prach je už aj nad Alpami. Snímky: foto-webcam.eu Posted by Meteo Východ on Tuesday, March 15, 2022

„V prvej vlne dosiahne najvyššiu koncentráciu práve oblasť severného Slovenska. Veličina mgr/m² (zaťaženie prachom) dosiahne hodnotu 3 820, v druhej vlne zas takmer 3 000 (mgr/m²). Pôjde tak o veľké zaťaženie prachom," ozrejmil portál Meteo Slovensko.

O prítomnosti piesku vo vzduchu sa v pondelok presvedčili aj v Španielsku. Tam totiž prach zafarbil oblohu do sýto oranžova a obyvatelia Španielska, okrem toho pre vysokú koncentráciu prachu nebolo vidieť ani slnko.

Zmenu bolo možno vidieť aj v Južnom Tirolsku - tam behom 20 minút sa pohľad na hory z jasnej bielej zmenil na sýtu oranžovú. Najväčšia koncentrácia piesku bola však medzi 14:00 a 14:40.