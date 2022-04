Problém padnutého múru z petržalskej terasy je ďalekosiahlejší, ako sa zdá: Neznámy majiteľ? To nie je všetko!

BRATISLAVA – Kto je za celý problém zodpovedný? Reč je o spadnutom betónovom múre, ktorý sa zrútil z terasy na Holíčskej ulici v Petržalke. Obrovské kusy betónu našťastie nikoho nezranili, avšak spôsobili obrovské problémy. Kto je za celú vec zodpovedný? Petržalská samospráva vniesla do veci viac svetla.

Celé sa to stalo v nedeľu popoludní. Na Holíčskej ulici v panelákovom komplexe totiž pred garáže padli obrovské kusy betónu. Tie pochádzali z terasy, ktorá prislúcha bytovkám. Pod terasou sa nachádzajú garáže, ktoré využívajú miestni obyvatelia. Cestičku od garáží pravidelne zvykli využívať miestni, aby sa dostali ku schodíkom na terasu. Pri incidente sa našťastie nik nezranil. Podľa obyvateľov priľahlých bytoviek bola rana po dopadnutí betónu na zem taká silná, že sa otriasol celý panelák.

K zodpovednosti za terasu sa doposiaľ nik neprihlásil. Aj keď to vyzeralo tak, že napokon sa o havarijný stav zábradlia postará samotná mestská časť, nestalo sa tak. „Podnikneme dostupné kroky, aby sme stav napravili. Či už priamo alebo nepriamo,“ napísala petržalská samospráva na sociálnej sieti v čase, kým ešte zábradlia držalo. V nedeľu však padla len časť zábradlia, zvyšnú časť budú musieť odstrániť. Kto to však spraví, je otázne. Čo však na celú situáciu hovorí samotný miestny úrad?

Komplikované vzťahy

Podľa hovorkyne petržalského úradu Márie Halaškovej betónové zábradlie pochôdznej terasy Holíčska 1-3 nie je vo vlastníctve ani v správe mestskej časti. „Čo znamená, že naša samospráva nezodpovedá za údržbu tohto úseku terasy. Jeho vlastníkom, a teda aj správcom je podľa našich záznamov Bytové družstvo Petržalka, ktoré spravuje aj bytové domy Holíčska 1-3. Vlastníctvo sa však nielen v tomto prípade môže zdať sporné, keďže daná terasa nie je evidovaná vo vlastníctve daného subjektu na katastri nehnuteľností, ostatné vstavané garáže pod terasou nie sú zapísané ako stavby a stavba terasy ako pristavenej technickej vybavenosti nie je evidovaná pod žiadnym súpisným číslom," napísala hovorkyňa.

"Kolaudačné rozhodnutie, ktorým sa v takýchto nie celkom jasných prípadoch určuje majiteľ stavieb, ku ktorým sa vedome nikto nehlási, je však vydané v prospech predchodcu Bytového družstva Petržalka, ktoré po tomto predchodcovi prevzalo aj s tým spojené záväzky vrátane starostlivosti o majetok, ktorý nebol odpredaný do súkromných rúk ako byty či nebytové priestory,“ uviedla Halašková. Ako dodala, platí, že ak by bytové družstvo toto vlastníctvo rozporovalo, tak pozemky, na ktorých stojí sú postavené garáže a predmetná terasa vo vlastníctve magistrátu a nie mestskej časti.

Tŕňom v oku Petržalčanov aj samosprávy

Podľa Halaškovej mestská časť dlhodobo Bytové družstvo na havarijný stav terasy, ktoré môže vážne ohroziť zdravie a život okoloidúcich. Aj z toho dôvodu mestská časť zaslala družstvu ešte 23. februára výzvu na bezodkladnú nápravu stavu terasy, najneskôr tak mali spraviť do konca apríla. Zábradlie terasy sa však medzitým zrútilo. „Stavebný zákon, žiaľ, neupravuje lehoty na uskutočnenie nápravy, a lehota sa teda lehota určuje na základe zistení štátneho stavebného dozoru a závažnosti s dopadom na verejný záujem a rozsahu opatrení. Aj napriek niekoľkým verejným výzvam v minulosti k tejto náprave do dnešného dňa, žiaľ, nedošlo,“ ozrejmila hovorkyňa s tým, že samotné terasy vznikali v čase, kedy sa budovalo petržalské sídlisko a bytovky v ňom.

Aj z toho dôvodu sú terasy dlhodobo tŕňom v oku Petržalčanov, ale aj samotnej samosprávy, ktorá nad mnohými nemá kontrolu, pretože nie sú v jej správe. Podľa Halaškovej sú niektoré časti terás vo vlastníctve mesta, ďalšie vlastnia bytové družstvá, súkromní vlastníci, v najhoršom prípade ich nevlastní nik.

„Samospráva je veľakrát nútená suplovať kompetencie zodpovedných subjektov. K tomuto stavu došlo najmä preto, že pri odpredaji bytov, komerčných nebytových priestorov, garáží a podobne sa nemyslelo na naviazanie vlastníckeho práva spoločných priestorov na nových majiteľov súkromných priestorov, ktorí tak de facto získali iba tú hodnotnú časť majetku. Na tú - pre prístup či prestrešenie, akou sú aj terasy – nevyhnutnú časť majetku, ktorá ale samé o sebe hodnotu často nemá a sú s ňou spojené len náklady, sa teda zabudlo, či už vedome, alebo nevedome. To ale podľa nás nič nemení na tom, že zostali v majetku i správe pôvodných vlastníkov alebo ich nástupníckych organizácií,“ konštatovala Halašková. Aj z toho dôvodu zamestnanci referátu investičných činností boli skontrolovať stav terás v ich správe.

Galéria fotiek (6) Na archívnej snímke z 26. júna 1984 výstavba sídliska Dvory v bratislavskej mestskej časti Petržalka.

Zdroj: TASR - Štefan Petráš

V najhoršom stave sú terasy na Beňadickej č. 5,7-9 a 13-15 a Rovniakovej 16. Aj z toho dôvodu bude samospráva práve na týchto adresách realizovať rekonštrukciu terás. Avšak, niekedy je situácia tak naliehavá, že sa vyžaduje prítomnosť samosprávy aj v prípade, ak nie je tá-ktorá terasa v správe mestskej časti. „V máji minulého roka vstúpila do platnosti novela zákona, ktorá samosprávam umožňuje udržiavať a investovať verejné peniaze aj do majetku, ktorý oficiálne nikomu nepatrí. Pokiaľ teda cesta, chodník, ihrisko, atď. nemá oficiálneho vlastníka, mestská časť pristupuje k náprave, obzvlášť v prípade havarijných stavov, prípadne sa snaží sa daný majetok získať do správy či vlastníctva, aby sa oň mohla starať dlhodobo. V prípade úseku dotknutej terasy na Holíčskej však vlastník aj správca známi sú,“ vysvetlila hovorkyňa.

Na ilustráciu uviedla, že v správe mestskej časti je cesta pred garážami, na ktoré múr spadol. Preto sa rozhodla samospráva na vlastné náklady odstrániť padnuté kusy betónov vlastnou technikou a na vlastné náklady, aby mali majitelia áut voľný vstup k majetku, či nehrozila prípadná dopravná nehoda. „Aj táto, našťastie nie tragická alebo nešťastná situácia by sa tak mala stať výstrahou pre všetkých majiteľov a správcov nielen terás v havarijnom stave, ktorí dlhodobo ignorujú údržbu svojho majetku,“ uzavrela.

Na záver mestská časť uviedla, že je oficiálne správcom 17 pochôdznych terás v Petržalke, aj to len ich vybraných úsekov. Konkrétne ide o:

-Rovniankova ul.č. 2, 4, 6

-Rovniankova ul.č. 13, 15

-Rovniankova ul.č. 12, 14, 16

-Osuského ul.č. 1, 1a, 3, 3a

-Gessayova ul.č. 41, 43

-Mlynarovičova ul.č. 14, 16, 18, 20, 22, 24

-Blagoevova ul.č. 22, 24

-Topoľčianska ul.č. 12, 14

-Strečnianska ul.č. 9, 11

-Beňadická ul.č. 5, 7

-Beňadická ul.č. 13, 15, 17, 19

-Holíčska ul.č. 13, 15

-Jasovská ul.č. 10, 12

-Znievska ul.č. 13, 15, 17, 19

-Bohrova ul.č. 3, 5

-Fedinova ul.č. 2, 4

-Mánesovo nám. č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8