Škandál na sociálnej sieti: Unikla vulgárna komunikácia poslanca Kéryho! Tvrdí, že mu niekto hackol účet

Všetko sa to malo začať v konverzácii úplne iného človeka, ktorý si mal s poslancom dopisovať cez aplikáciu Messenger. Táto konverzácia sa však uberala takým rýchlym tempom, že skončila skôr, ako sa zrejme začala. Na téme dňa bol konflikt na Ukrajine a pravdepodobný škandál okolo vojaka, ktorý sa mal natáčať pri znásilňovaní len ročného bábätka.

Reakcia prišla zrejme po verejnom zastaní sa Ruska

Aby sme celý konflikt pochopili, musíme sa vrátiť o týždeň späť v čase. Počas daného víkendu bol totiž Kéry v televíznej relácii, kde verejne pred kamerami povedal, že Rusko považuje aj napriek tomu, že porušili medzinárodné právo, za priateľov. Krátko na to mu zrejme začali prichádzať správy od kritikov a jedna z týchto konverzácii sa zvrtla.

☝️ ŇIGDaci, predstavujem vam poslanca NR SR za stranu SMER-SD, Marian Kery. ☝️Predseda Zahranicneho vyboru NR... Posted by ŇIGDI 2.0 on Sunday, April 10, 2022

Prišlo na vulgarizmy

"Naozaj je Rusko náš priateľ? Si naozaj už taký vymletý? Zastávať sa (z)*rdov, gratulujem ti" píše človek v konverzácii poslancovi. Z účtu poslanca však začali prichádzať odpovede. V nich sa z poslancovho účtu začali objavovať správy a odporúčania "zapojiť sa do oddielov Azov". V istom momente sa však konverzácia dostala do kritického bodu. "Menej čítať ukrajinské propagandistické plátky. Tí Azovčania Ti možno ten k...t strčia do tej Tvojej riti," píše sa v správe z účtu poslanca.

Celá konverzácia sa následne objavila na satirickej stránke na Facebooku ŇIGDI 2.0. V komentáre statusu sa navyše objavili videa pripínania účtu medzi konverzáciou, aby dokázali, že konverzácia nebola vytvorená ako falošná.

Nie je to moja vina, nabúrali sa mi do účtu, tvrdí poslanec

Celá kauza sa zrejme dostala až k poslancovi, ktorý ihneď začal konať a akékoľvek zapojenie do tejto konverzácie odmietol. Má na to totiž svoje vysvetlenie, ktoré sme však už v slovenských politických vodách nevideli prvýkrát. "Niekto sa mi "nabúral" do môjho profilu a zrejme v mojom mene odoslal správy plné vulgarizmov. Chcem sa všetkým dotknutým za to ospravedlniť, ale nie je to moja vina," píše sa v najnovšom statuse z účtu poslanca Smeru.