Remišová rokovala v New Yorku s vrcholnými predstaviteľmi OSN

Galéria fotiek (2) Veronika Remišová

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

NEW YORK - Podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) Veronika Remišová vo štvrtok v New Yorku absolvovala bilaterálne rokovania s predsedom Valného zhromaždenia OSN Abdulláhom Šáhidom a so zástupkyňou generálneho tajomníka OSN Aminou J. Mohammedovou. Jednou z hlavných tém rozhovorov bola ruská agresia voči Ukrajine a jej globálne dopady. TASR o tom informoval vedúci tlačového oddelenia MIRRI Andrej Ďuríček.