Bratislavský župan Droba: Podceňovali sme, čo sa deje na najnižšej úrovni! Dúfa v zmeny v SaS

BYSTRÁ - V SaS sme dlhodobo podceňovali, čo sa deje na najnižšej úrovni, na úrovni obcí, miest a krajov. Je potrebné, aby sme v regiónoch začali fungovať inak. Na sobotňajšom kongrese koaličnej SaS v Bystrej to povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a člen Republikovej rady SaS Juraj Droba.

"Ak chceme zo SaS-ky urobiť silnú, veľkú stranu, ktorá bude mať iné ambície, ako byť len súčasťou vládnej koalície so šiestimi alebo 12 percentami, je potrebné, aby sme v regiónoch začali fungovať inak," povedal Droba.

Podľa predsedu BSK si regionálna politika vyžaduje väčšiu mieru kompromisu, s čím má SaS dlhodobo problém. "Ja dúfam, že sa to zmení. Máme na to šesť a pol mesiaca," poznamenal Droba. Členov SaS tiež vyzval, aby do mestských, miestnych, obecných či krajských zastupiteľstiev hľadali dobrých kandidátov. "Po celom Slovensku sú ľudia, ktorí chcú žiť doma a chcú robiť dobré veci," dodal Droba s tým, že vhodných kandidátov nie je potrebné hľadať len vo vlastných radoch. Dôležitá bude podľa neho pri nadchádzajúcich komunálnych voľbách i spolupráca.

Na kongrese SaS vystúpil aj primátor Bratislavy

Na kongrese SaS s videoprejavom ako čestný hosť vystúpil aj primátor Bratislavy Matúš Vallo, ktorý ocenil, že SaS vníma dôležitosť komunálnych volieb. "Doba, keď stačilo byť proti Mečiarovi, Ficovi či fašistom, je za nami. Ľudia sú náročnejší a chcú dobre spravované obce, mestá a štát," povedal Vallo.

Primátor hlavného mesta pripomenul, že v uplynulých rokoch prechádzame z jednej krízy do druhej. "Všetci sme z toho unavení. Víťazom série volieb, ktoré nás čakajú, nebude iba ten, kto získa najviac hlasov, ale tí, ktorí nás bremena permanentného konfliktu zbavia," dodal Vallo. Zároveň vyhlásil, že racionalita a emócie nemusia ísť proti sebe a popularita i dobrý výsledok sa dokážu dosiahnuť aj dobrou prácou bez populizmu.

Vallov Team Bratislava, mimoparlamentné Progresívne Slovensko a parlamentná strana SaS už vytvorili v Bratislavskom kraji koalíciu do jesenných komunálnych volieb. Strany spoločne podporia kandidatúry Valla i Drobu. Ako koalícia budú nominovať kandidátov aj na poslancov do krajského, mestského i miestnych zastupiteľstiev. V niektorých bratislavských mestských častiach postavia vlastných kandidátov na starostov, v niektorých ponúkli podporu súčasným starostom.