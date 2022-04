Heger podľa SNS svoju funkciu nezvláda: Najlepšie by urobil, keby dal hlasovať o dôvere

Galéria fotiek (1) Andrej Danko

BRATISLAVA - Premiér Eduard Heger (OĽANO) by urobil najlepšie, keby dal hlasovať o dôvere a na jeseň tohto roka navrhol predčasné parlamentné voľby. Vyhlásila to mimoparlamentná SNS v súvislosti s uplynutím jedného roka od vymenovania Hegera do funkcie. Za ten čas podľa strany ukázal, že funkciu nezvláda, nie je pripravený na riadenie štátu ani na prijímanie opatrení na pomoc Slovákom a slovenskej ekonomike.