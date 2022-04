ROZHOVOR Robert Fico o invázii podvodníkov, odkaze pre Čaputovú aj vojne: Životná úroveň sa prudko zhorší!

V rozhovore sa dozviete:

Či štát zvláda utečeneckú krízu

Aké opatrenia by v rámci utečeneckej krízy navrhoval Smer-SD

Aké ekonomické dopady bude mať vojna na Slovensko

Ako Robert Fico hodnotí priebeh mimoriadnej schôdze

Či už má strana definitívny zoznam kandidátov na komunálne voľby

Ako reaguje na posledné prieskumy verejnej mienky

Či je v poriadku, aby Ľuboš Blaha po rozhodnutí bratislavského Okresného súdu nazýval prezidentku fašistkou

Prečo až po dlhých hodinách od ruskej invázie na Ukrajine zverejnili stanovisko strany

Či je pravda, že chytil druhý dych

Má Slovensko utečeneckú krízu pre vojnu na Ukrajine pod kontrolou?

- Boli tu všelijaké silácke reči tejto vlády, čo všetko vedeli a ako sa pripravovali. Na konci dňa sa zistilo, že vláda začala reagovať na krízu a príchod migrantov vtedy, keď na hraniciach bol celý rad dobrovoľníkov, občianskych združení a predstaviteľov miest a obcí. Opäť ako v prípade testovania. Bez dobrovoľníkov a samosprávy by to nikdy táto hlúpa vláda nezvládla. Aj preto sme odvolávali v parlamente Romana Mikulca. Miesto toho, aby riadne vykonával svoju prácu, tak sa nečinne pozeral na to, čo sa dialo na hraniciach. Potom úplne hulvátsky podpisoval všelijaké zmluvy so spoločnosťami, ktoré organizujú svadby a koncerty. Odovzdal im kompetencie štátu. Smutné je, že tieto firmy sú priamo napojené na premiéra Hegera. Je to čistý klientelizmus. A ešte jedna poznámka. Máme obavy z toho, čo všetko prešlo cez naše hranice.

Nerozumiem. O čom hovoríte?

- Podľa správ, ktoré máme priamo z čiary, stovky až tisíce ľudí prešli bez akejkoľvek kontroly. Sú tu aj ľudia, ktorí sem mohli priniesť zbrane. Uvedomte si, kto všetko bol pustený z väzenia, komu všetkému boli bez akýchkoľvek oprávnení a registrácie rozdelené zbrane. Nám tu reálne hrozí vytvorenie novej mafiánskej štruktúry na území Slovenska len preto, že máme jedného neschopného ministra vnútra, ktorý to zbabral.

Cez hranice chodia ľudia, ktorí potrebujú reálnu pomoc. Sme pripravení na príchod tak veľkého množstva utečencov z hľadiska sociálneho, zdravotného a školstva?

- Toto všetko bolo predmetom rokovania v parlamente. Nikto nevie, čo všetko bolo zanesené na územie Slovenska. Nechcem sa viesť na žiadnej vlne. Ak niekto reálne uteká pred vojnou, treba mu pomôcť a aj sa podeliť. V rodine sme mali tradíciu, že vždy sme mali jeden tanier navyše. Odmietam, aby sa na našej krajine v oblasti sociálneho, zdravotného a školského priživovali všelijakí príživníci, ktorí sem prišli čisto zo zištných dôvodov. A nie preto, že potrebujú pomoc. Rozdeľujme to. Ak niekto potrebuje pomoc, vtedy je našou povinnosťou prejaviť nejakú mieru solidarity, ale keď je to špekulant, tak tam by sme mali byť veľmi striktní.

Kritizujete vládu pri utečeneckej kríze, čo jej vlastne vyčítate? Žiadna krajina nebola pripravená na vojnu na Ukrajine?

- Keby som bol predsedom vlády SR, tak by som doslova razil heslo, že na prvom mieste je Slovensko a slovenskí občania. Keď naši ľudia dostanú všetko, čo majú dostať v rámci sociálneho, zdravotného systému, potom môžeme pomáhať inde. Pomáhajme, ak je to opodstatnené, ale keď niekto bude vidieť hrubé zneužívanie našej krajiny špekulantmi, ktorí z iných dôvodov utekajú pred vojnou, tak nech kričí nahlas.

O akých špekulantoch hovoríte? Ako viete posúdiť, kto je a kto nie je špekulantom?

- Ak sa po Bratislave pohybujú desiatky až stovky luxusných áut z Ukrajiny a sedia v nich mladí ľudia do 30 rokov, tak si kladiem otázku, čo tu taký človek na takom aute robí. Povedal som jasne, že tí, ktorí potrebujú pomoc, tak im ju poskytnime. Hovorím predovšetkým o matkách s deťmi. Ale snáď sa nebudeme teraz rozprávať o tom, že situácia, ktorá vznikla, neumožnila rôznym špekulantom prekročiť naše hranice. Sme schengenskou hranicou. Za normálnych okolností by mnohí nemali šancu prekročiť tieto hranice. My sme otvorili vráta a v prvých dňoch sem prišiel kto chcel. Preto by sme mali byť všetci, vrátane kompetentných, obozretní.

Keby ste boli vo vláde, čo by ste robili inak?

- Zásadný rozdiel je v nazeraní na vojnový konflikt. Vojnový konflikt na Ukrajine je konfliktom medzi USA a Ruskou federáciou. Nech mi nikto nerozpráva, že to tak nie je. Už dnes sú na území Slovenska ukrajinskí špecialisti, ktorí sa zaujímajú o prevzatie systému S 300. Američania otvorene hovoria, že tento unikátny systém vzdušnej obrany, ktorý sme získali v rámci deblokácie ruského dlhu, by mal ísť na Ukrajinu. Patriot nie je ani zďaleka tak úspešný a funkčný ako S 300. Tak potom tento spor je medzi kým? Obeťou tohto sporu bude predovšetkým EÚ a najmä slabšie štáty Únie, ako je Slovensko.

Budete vidieť, ako sa prudko zhorší životná úroveň na Slovensku. A prečo? Kvôli vojne na Ukrajine? A čo my s tým máme? A po ďalšie, ak chcete púšťať ľudí na Slovensko, tak ich musíte zachytiť a mať elementárnu mieru rozhodovania. Ak vidím matku s dieťaťom, tak vidím, že potrebujú pomoc. 30-ročného mladíka by som sa opýtal, čo na Slovensku robí. Aké má zámery a čo ide robiť. Určite by som pozeral batožinu. Čo keď sem navozili stovky účinných zbraní. Tu pred vami nesedí nejaký amatér. Robili by sme to inak. V každom prípade Slovenky a Slováci na prvom mieste. A žiadne zbrane na Ukrajinu. Kto hovorí o mieri a zároveň tam posiela zbrane, ako mu chcete veriť. Musíme podporovať mierový proces.