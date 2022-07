Veľká letná stávka Igora Rattaja a Sväťa Malachovského v podcaste RATTATA: Schudnú do Vianoc 20 kíl?

„Je to môj herecký vzor, mám rád jeho humor,“ prezradil Igor Rattaj, ktorý si Sveťa pozval aj do svojho podcastu RATTATA.

Hneď na úvod sa dozvedel, že rodičia mu dali meno Svätopluk po obľúbenej opere. „Mohol som dopadnúť aj horšie. Môžem byť rád, že v 72. roku nehrali Aidu alebo Rigoletto,“ zhodnotil s humorom. Aj Sväťo jedenásť rokov spieval v Opere SND, hoci ho viac lákalo herectvo. „Račkoval som. A pri opere to nevadilo,“ prezradil. „Tak som túžil byť hercom, že som zašiel do logopedickej ambulancie, pozrel som si plagát na chodbe a za dva dni som sa odnaučil račkovať.“ Neskôr s René Štúrom vytvoril humornú dvojicu a spoločne písali vtipné skeče a obiehali eventy. „Nebolo to jednoduché, v začiatkom sme zažili rok a pol trápneho ticha,“ pobavene dodal.

Finančník a operný spevák majú toho spoločného oveľa viac, ako len nečakanú cestu k herectvu a humor. Obaja sú gurmáni, zjedia všetko okrem držkovej a pľúcok na smotane. Sväťo v Japonsku ochutnal dokonca aj sršnie larvy. A keďže radi jedia - aj priberajú a potom chudnú. „Dal som dole 32 kíl za necelé dva mesiace. Bol som na kozmickej strave,“ prezradil Sväťo. Aj Igor sa pochválil svojim osobným rekordom: „Schudol som 20 kg a pribral 25 kg“. A keďže sú aj vášniví lyžiari, vedia, že na svahu platí jedno pravidlo - čím ťažší lyžiar, tým vyššia rýchlosť. „Ja už som na tom tak, že musím pluhovať,“ pobavil Igor Rattaj. A tu niekde prišlo k stávke. „Poďme chudnúť!“ Koľko dáme do Vianoc dole kíl? A čo čaká na porazeného? Viac v podcaste RATTATA.