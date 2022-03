PREDPOVEĎ POČASIA Blížiaci sa víkend bude mimoriadne príjemný: Slnečno a vysoké teploty!

Archívne VIDEO Bratislavčania si užívajú príjemné jarné počasie

Pracovný týždeň je za nami, tentokrát bol mimoriadne príjemný, čo sa teplôt týka. Slováci mohli konečne odložiť zimné bundy a mnohí sa pohybovali po vonku v tričkách, prezuli autá, prípadne odzimovali bicykle. A rovnako príjemný bude podľa meteorológov aj blížiaci sa víkend.

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude prevažne jasná, avšak naďalej mimoriadne chladná. Najnižšia nočná teplota dosiahne 0 až -5 stupňov Celzia, na horách prevažne teplejšie do 0 stupňov Celzia. „Vplyv tlakovej výše so stredom nad Britskými ostrovmi zoslabne. Zároveň sa nad severozápadným Ruskom prehĺbi tlaková níž a studený front s ňou spojený postúpi od severu nad Poľsko a Ukrajinu,“ upozorňujú meteorológovia.

V sobotu cez deň bude jasno, popoludní bude od severu pribúdať oblačnosti. Naďalej však bude teplo, ortuť teplomerov vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia, na Orave, Liptove a Spiši od 12 do 16 stupňov Celzia. Na horách do 1500 metrov nad morov bude okolo piatich stupňov Celzia. Pofukovať bude slabý vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v nárazoch ojedinele do 45 kilometrov za hodinu.

Nedeľa

V noci zo soboty na nedeľu si pospíme o hodinu menej, zimný čas sa totiž mení na letný. Táto noc bude polojasná až oblačná, miestami prechodne zamračená a so zrážkami. Vo vysokých polohách sa očakáva sneženie. Najnižšia nočná teplota dosiahne 7 až 2 stupne Celzia, na Horehroní, Dolnom Spiši, či v Žilinskom a Prešovskom kraji od 1 do -4 stupňov Celzia.

„Cez Karpaty a Ukrajinu postúpi ďalej na juhovýchod studený front spojený s tlakovou nížou nad severozápadným Ruskom. Za ním sa k nám od severozápadu rozšíri tlaková výš,“ ozrejmili meteorológovia. Nedeľa bude prevažne polojasná a bez zrážok. Najvyššia denná teplota vystúpi na 14 až 19 stupňov Celzia, na Orave, Liptove a Prešovskom kraji maximálne do 12 stupňov Celzia. Fúkať bude prevažne slabý vietor s rýchlosťou do 30 kilometrov za hodinu, v Above a na Dolnom Zemplíne do 50 kilometrov za hodinu.

Pondelok

Začiatok nového pracovného týždňa bude rovnako teplý. Noc z nedele na pondelok bude chladná, s teplotami od 0 do -5 stupňov Celzia, na západe v svahových zónach do 1 stupňa Celzia. Cez deň bude jasno až polojasno, najvyššia denné teplota vystúpi na 17 až 22 stupňov Celzia, na severe a krajnom východe do 15 stupňov Celzia. Cez bude bezvetrie, prípadne bude fúkať iba slabý vietor s rýchlosťou do 20 kilometrov za hodinu.