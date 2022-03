Robí si z nás počasie dobrý deň? Obrovské teplotné rozdiely: Meteorológovia dvíhajú varovný prst, TOTO hrozí!

Súčasné počasie je mimoriadne priaznivé a denné teploty pripomínajú neskorú jar. Veď počas tohto týždňa majú denné teploty vystúpiť v tieni až na 20 stupňov Celzia. Problémom však naďalej sú nočné teploty – tie sú napriek vysokým teplotám cez deň mimoriadne nízke a držia sa hlboko pod nulou. Meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu preto poukázali, aké rozdiely boli v utorok medzi nočnou a dennou teplotou.

„Po mrazivom ráne, kedy sme ešte museli využiť zimné oblečenie, sa v priebehu dňa natoľko oteplilo, že miestami postačil len krátky rukáv, keďže bolo okolo 20 °C. Oteplenie bolo veľmi výrazné a teplota sa v priebehu dňa lokálne zvýšila o viac ako 25 °C. Dokonca na stanici Klenová na krajnom východe sme zaznamenali amplitúdu teploty až 29,1 °C, čo je už mimoriadna hodnota!“ upozornili meteorológovia. Obdobné amplitúdy, teda vysoké rozdiely boli aj v ďalším mestách.

Napríklad v Silickej Brezovej v okrese Rožňava bola takmer 30 stupňov, keď nočná teplota bola -9,2 stupňa Celzia a cez deň ortuť teplomera vystúpila na 20,5 stupňa Celzia. V okrese Bánovce nad Bebravou bola nočná teplota -4 stupne Celzia a denná 21 stupňov Celzia. V Trnave boli v noci -4 stupne Celzia, cez deň 17,2 stupne Celzia, amplitúda teda bola 21,2 stupňov Celzia.

Ďalší obrovský problém

Avšak, lovci búrok zo Severe Weather Slovakia upozorňujú na ďalší problém, ktorý sa v súčasnosti deje. Podľa ich slov zima skončila už v januári a počas februára pre extrémne sucho pomerne rýchlo preschla pôda. A v súčasnosti máme bezoblačné počasie, nedávno bola nad našim územím aj extrémna tlaková výš, a v súčasnosti teplé počasie môže mať katastrofálne následky na prírodu. Podľa ich slov tento jav normálny nie je.

„Slnečné žiarenie, ktoré dopadá na zemský povrch (pociťované teplo) sa spotrebúva spočiatku predovšetkým na topenie ľadu a snehu (koniec zimy), následne na výpar (jar) a až na záver na ohrev pôdy (neskorá jar). My sme preskočili prvý krok, teda nemalo sa čo topiť, a teda prichádzajúce žiarenie sa vo februári spotrebovalo na výpar vody z pôdy a nastalo sucho,“ upozornili odborníci.

Tým pádom je na rade už len posledná možnosť, a pôda sa začne zohrievať. To sa deje v súčasnosti. A aj keď sa mnohí tešia z príjemných teplôt, má to aj svoje negatíva. A to najmä z dôvodu nízkych nočných teplôt, kedy sa pri zemi drží prízemný mraz. Pretože tým, že sú denné teploty tak vysoké, sa príroda začne zobúdzať a začne všetko kvitnúť a pučať. A následne, vplyvom nočných mrazov, všetko pomrzne.

„Navyše, ešte pokojne sem môžu doraziť vpády pôvodom arktického vzduchu zo severu, a to ako počas apríla, tak aj počas mája. V dohľadnej dobe sa nečrtá výraznejšia zmena, až na prelome mesiacov a aj to predbežne v podobe výraznejšieho ochladenia. Denné teploty začnú postupne atakovať hranicu +20°C aj v našej oblasti, ranným mrazom sa nevyhneme. Ostáva len dúfať, že sa príroda preberie, čo najneskôr to bude možné - a tým mám na mysli poľnohospodárske plodiny, ovocné stromy a pod., z čoho má priamo človek úžitok,“ uzavreli.