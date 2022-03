Vojna na Ukrajine rozdeľuje ruské rodiny: Šokujúce slová otca synovi, mali by ťa zastreliť ako prvého!

"Prestal som hovoriť s otcom, pretože nereagoval na moje argumenty proti vojne a namiesto toho ma nazval zradcom, ktorého treba zastreliť ako prvého," povedal pre The Moscow Times 25-ročný študent politológie Vladimír Mirošnik. Odkedy Rusko minulý mesiac spustilo ofenzívu na susednú Ukrajinu, podpora a odpor voči vojne rozdelili ruské domácnosti. Tento stav doslova vrazil klin do rodín a medzi známych, čím sa začali odhaľovať výrazné protiklady medzi ruským obyvateľstvom.

"Moja túžba odísť z domu rastie každým dňom," priznala sa 22-ročná Moskovčanka, ktorá si neželala byť menovaná. V súčasnosti žije v jednej domácnosti so svojimi starými rodičmi. "Bohužiaľ, zatiaľ nemám dostatok peňazí na to, aby som mohla odísť a bývať sama."

Rozdielny názor na vojnu súvisí s generáciami

Názory na vojnu sa vo veľkej miere líšia v závislosti od od jednotlivých generácií; starší Rusi, ktorí majú tendenciu spoliehať sa na štátne médiá ako na svoj hlavný zdroj informácií, väčšinou naďalej podporujú rétoriku Kremľa, teda "špeciálnu vojenskú operáciu" na Ukrajine. Na druhej strane mladší Rusi, ktorí sa v oblasti médií vedia lepšie pohybovať, neuveria len tak hocičomu. Majú tendenciu získavať informácie zo sociálnych sietí a nezávislých kanálov ako Telegram. Ruské štátne médiá považujú za málo dôveryhodné.

"V to ráno, keď sa začala vojna, som zostala v absolútnom šoku. Dedkovi som poslala video s výstražnou sirénou, ktorá varovala obyvateľov pred bombardovaním. Odpovedal mi videom, na ktorom Rusi spievali vojnové piesne v Afganistane a povedal mi, že 'sme išli brániť Donbas," hovorí Marina (22), Moskovčanka žijúca v Rige.

Podľa jedného z prieskumov štátnej agentúry VTsIOM podporuje vojnu na Ukrajine 9 z 10 respondentov v dôchodkovom alebo preddôchodkovom veku. Pozorovatelia spájajú túto podporu so štátnou televíziou, ktorá sa len zriedka odchyľuje od línie Kremľa, že Rusko je na Ukrajine, aby ju "demilitarizovalo a denacifikovalo" a chránilo rusky hovoriacich ľudí pred údajnou genocídou zo strany Kyjeva.

"Môj otec pozeráva správy výlučne na štátnej televízii už viac ako 20 rokov, vrátane sledovania programov Solovjova a Kiseljova," povedal Mirošnik s odkazom na dvoch najvýznamnejších moderátorov ruskej štátnej televízie podporujúcich politiku Kremľa. "Pomerne ľahko verí rôznym konšpiračným teóriám. Nedávno mi napríklad povedal, že Ukrajinu treba poraziť, pretože Spojené štáty vyvíjajú na ukrajinskom území biologické zbrane a plánujú tam nimi vyhubiť všetkých Rusov," dodal Vladimír a poukázal na nepodložené tvrdenie, ktoré Moskva použila na ospravedlnenie invázie.

Moja rodina dôveruje iba federálnym zdrojom

Štátna televízia od začiatku invázie dbala na to, aby svojim divákom poskytovala prúd informácií schválených Kremľom, pričom slová ako "vojna" a "invázia" boli zakázané a kritici Kremľa boli označovaní za "zradcov". "Moja rodina dôveruje iba federálnym spravodajským zdrojom. Čím dlhšie trvá takzvaná operácia, tým väčšiu radikalizáciu vidím v ich postojoch k týmto udalostiam. Na smrť civilistov sa už pozerajú normálne a nenávidia ukrajinské úrady a prajú im smrť. Pripomína mi to dve minúty nenávisti v knihe 1984," hovorí anonymný Moskovčan.



Mladší Rusi, ktorí sa obracajú na sociálne médiá a nezávislé spravodajské kanály, žijú v úplne inej realite. Podľa jedného anonymného prieskumu uskutočneného minulý týždeň 39 percent Rusov vo veku od 18 do 24 rokov uviedlo, že sú proti vojne. Práve mladá generácia sa zúčastnila už niekoľkých protivojnových protestov po celom Rusku. Tieto čísla, ako zdôrazňuje politológ Ilja Matveev, budú pravdepodobne ešte vyššie vzhľadom na dezinformácie, ktoré prenikajú medzi verejnosť počas vojny.

Už v prvých týždňoch od začiatku invázie zablokovali ruské médiá západné platformy Twitter, Instagram a Facebook. Prezident Putin podpísal zákon, ktorý rieši to, čo úrady označujú za "falošné" informácie o armáde. Všetky nezávislé médiá v Rusku sú tiež zablokované alebo zatvorené pre ich šírenie správ o vojne. Výnimku tvorí len Novaja Gazeta, ktorá sa rozhodla o vojne priamo neinformovať. Výsledkom je, že aj tým, ktorí sa nespoliehajú len na štátnu televíziu, zostáva len minimum priestoru, kde sa môžu obrátiť na pravdivé správy o vojne na Ukrajine.

Napriek bezprecedentnému zásahu Ruska proti informáciám odborníci tvrdia, že ukrajinská strana "informačnú vojnu" vyhráva. Ukrajinské sily a civilisti zaplavili Twitter a Telegram obrázkami zničenej ruskej vojenskej techniky, ostreľovaných obytných budov a priznaniami zajatých ruských vojakov, čím podporili medzinárodné odsúdenie Ruska a výzvy, aby Rusi protestovali proti krokom svojej vlády. Napriek tomu je nepravdepodobné, že by zábery pochádzajúce z Ukrajiny presvedčili mnohých Rusov, že ich krajina je agresorom, povedala pre The Moscow Times obyvateľka Kemerova, mesta na juhozápade Sibíra. "Mnohí Rusi, ako napríklad moja matka, jednoducho nemôžu akceptovať to, čo sa deje a stále hovoria, že ak Rusko robí niečo takéto, potom na to musí mať pádny dôvod."

Zradcovia sú tí, ktorí šíria pravdu

Namiesto toho sú tí, ktorí vystupujú proti ruskej vojenskej kampani, často označovaní za naivných, nevlasteneckých alebo zradcov. "Práve mi bolo povedané, že som hlúpy a že vôbec nerozumiem tejto situácii. Nemám sa hádať so staršími ľuďmi, pretože prežili toho oveľa viac ako ja a moje správanie je navyše neúctivé," povedala ďalšia obyvateľka Moskvy. Marínu skúsenosť s presviedčaním starých rodičov naučila, že je najlepšie sa tejto téme úplne vyhnúť. "Bojím sa hovoriť s rodičmi o vojne, neviem, či ju podporujú alebo nie. Ale na druhej strane chcem mať aspoň nejakú rodinu, najmä keď tam s nimi žije moja sestra."

Vladimír Mirošnik však nevidí žiadnu nádej pre zlepšenie vzťahu so svojím otcom, minimálne dovtedy, kým vojna na Ukrajine bude pokračovať. "Samozrejme, že je mi ľúto, čo sa stalo, ale nič nenasvedčuje tomu, že by sa veci medzi mnou a otcom v blízkej budúcnosti mohli zmeniť k lepšiemu," dodal na záver.