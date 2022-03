Cesta ruského HOAXU na Slovensko: Pomáhajú trollovia aj užitoční babráci! Polícia varuje

Galéria fotiek (3) Zdroj: Facebook/Hoaxy a podvody - Polícia SR

BRATISLAVA - Hoaxy a dezinformácie sa naplno rozvinuli počas pandémie koronavírusu a plynulo prešli až do vojny. No teraz sú ešte nebezpečnejšie. Polícia upozorňuje na to, ako sa ruská propaganda dostane až na Slovensko.