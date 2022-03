Prvý obvinený za podporu vojny: Chválil Putina a kritizoval utečencov či EÚ! Vyštudoval len ZŠ

PRAHA – Nemá rád Európsku úniu, ani migrantov, verejne vyjadroval podporu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, a teraz ako prvý Čech čelí obvineniu zo schvaľovania ruskej agresie. Reč je o 28-ročnom obyvateľovi severočeského mesta Most. Svojim správaním si však zrejme poriadne zavaril. Teraz mu hrozí niekoľkoročný trest!

U našich západných susedov sa stala prelomová vec. Národná centrála proti organizovanému zločinu sa ešte 2. marca obvinila 28-ročného Čecha po tom, ako bol mimoriadne aktívny na sociálnej sieti a verejne podporoval Vladimira Putina v jeho krokoch na Ukrajine. Pred vyše dvomi týždňami totiž Rusko začalo inváziu na Ukrajine, ktorú Putin nazval „špeciálnym vojenským cvičením“. 28-ročný Čech však žije v Moste, dokončenú má len základnú školu a na strednej odbornej škole technickej sa mu nedarilo.

V roku 2017 pracoval ako skladník v jednej z hál v priemyselnej zóne v Lounsku. Informoval o tom portál irozhlas.cz. Mladík je obvinený z „popierania, spochybňovania, schvaľovania a ospravedlňovania genocídy“. Orgány činné v trestnom konaní sa pritom snažili vymedziť limity slobody prejavu. „Tieto medze boli výrazne prekročené,“ konštatoval hovorca Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe Aleš Cimbala. „Prejavy stíhanej osoby dosahujú vysokú mieru spoločenskej nebezpečnosti. Predovšetkým sa dá poukázať na prejavy podnecujúce verejnosť ku spolupráci s ruskou ambasádou, nabádaniu k rozšírenia ozbrojeného vojenského konfliktu, zintenzívnenia vojny a schvaľovania vojenskej agresie ako spravodlivého nástroja,“ napísal Cimbala. Za tieto činy mu hrozia až tri roky vo väzení.

Fandenie Rusku

Obvinený Čech mal mať na sociálnych sieťach založené minimálne tri profily, pričom na nich zdieľal podobné témy. Vo veľkom však šíril dezinformačné správy proti USA, NATO či Európskej únii. Rovnako tak publikoval aj príspevky zamerané proti utečencom, ktorým expresívnymi výrazmi prial smrť. Na sociálnej sieti vystupoval s profilovou fotografiou s kresbou leva a popisom, ktorý české ministerstvo vnútra označilo ako extrémistické.

Rovnako uviedol, že poslúcha neonacistické kapely. Na profiloch mal mať veľký počet sledovateľov, ktorí jeho názory ďalej prezentovali. Mestské štátne zastupiteľstvo v Prahe, ktoré na prípad upozornilo, zverejnilo aj úryvky z príspevkov, ktoré dotyčný zverejnil. „Fandime Rusom, dúfajme, že prídu až sem. V prípade, ak sem neprídu, pomáhajte im, áno, noste im jedlo, vodu, zahŕňajte ich kvetinami....Slováci, keď uvidíte niekde americké tanky, alebo jednoducho jednotky NATO, tak to foťte, verejne zdieľajte, aby náhodou, ak o tom ruské vedenie nebude mať informácie, aby im neprišli do rany,“ písal na sociálnej sieti.

Mestské štátne zastupiteľstvo úryvky zverejnilo z dôvodu, aby ostatných varovalo, čo už je cez čiaru a riskujú tak opletačky so zákonom. Aj keď mladík prv s rozhovorom súhlasil, následne sa do celej veci obul jeho otec, ktorý voči rozhovoru tvrdo zakročil. „Už toho mám plné zuby. Kašlite na to, vám hovorím, kým je čas, než mi prasknú nervy! Choďte preč!“ vyzval novinárov. Na otázku, prečo verejne podporoval ruského prezidenta a tvrdo sa vyjadroval voči utečencom, odpovedal svojrázne „pretože je de**l“.

Prípad mladíka z Mostu však nie je jediný, policajti už majú riešiť vyše 300 podobných prípadov možného porušenia „zdravých“ medzí slobody prejavu.