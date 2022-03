Máme problém? Dátoví analytici sa pozreli na zásobníky plynu: Najnižšia naplnenosť za posledné roky a výrazný pokles!

Analytici z projektu Dáta bez pátosu upozornili, že máme vôbec najnižšiu naplnenosť zásobníkov za posledných šesť rokov. Pohybuje sa iba na úrovni 28 percent. Nízka bola pritom už na začiatku roka, no vtedy bola ešte zhruba na dvojnásobku toho, čo máme dnes, teda na približne 55 percentách. Za dva mesiace klesla o 27 percent a to v čase, keď sme mali relatívne teplú zimu. Na Slovensku boli napríklad január a február mimoriadne teplé. Marec začal už relatívne chladným počasím a pod priemerom posledných 10 rokov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

„Krivka naplnenosti zásobníkov sa na minimum pod 20 percent dostala v roku 2017, keď bol mrazivý marec,“ upozornili v tejto súvislosti. „Pokles naplnenosti za mesiac marec 2017 bol viac ako 10 percentuálnych bodov. Tento marec máme našliapnuté na podobné hodnoty a pravdepodobne pokles naplnenosti,“ skonštatovali.

Upozornili, že problém s napĺňaním zásobníkov bol už od jesene a následne aj počas zimy. „V roku 2020 bolo minimum na konci marca 55 percent, čo je viac ako maximum túto jeseň-zimu na prelome 2021/2022,“ poukázali. Minulý rok sme mali okrem toho studený apríl a máj, kedy sa minul zo zásobníkov plyn. Treba pritom pripomenúť, že ak by sa tento neminul, umožnilo by to začať túto zimu na vyšších hodnotách ako bola 55-percentná naplnenosť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

„Tento post a graf hovorí o celkovej naplnenosti zásobníkov v Európe, individuálne sa v jednotlivých krajinách maximá, minimá a priebeh líšia. Tento post rovnako neprejudikuje, či je dobré, vhodné, zlé alebo nevhodné sa od ruského plynu odstrihnúť. Každopádne je ale možné predpokladať, že od dátumu 27. februára došlo za 10 dní skôr k poklesu ako k nárastu naplnenosti zásobníkov plynu v Európe,“ dodali.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Gettyimages.com

O nízkej naplnenosti sa hovorilo dlhodobo

Na nízku naplnenosť zásobníkov plynu v Európe sa upozorňovalo už na jeseň minulého roka. Generálny riaditeľ Nafty, ktorá je 6. najväčším skladovateľom plynu v Európe, hovoril o neobvykle nízkom stave zásob už v polovici septembra. V priebehu novembra sa zemný plyn zo zásobníkov prevažne ťažil a vtláčalo sa ho menej.

Slovenský plynárenský priemysel ešte v polovici januára potvrdil, že v európskych zásobníkoch je menej plynu ako po minulé roky. Argumentovali vtedy práve predošlou zimou, ktorá bola neštandardne dlhá a mesiace apríl a máj boli na Slovensku v priemere o tri celziové stupne chladnejšie. Podobne chladné bolo aj počasie v celej Európe.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SITA/AP/Dmitry Lovetsky

Európska komisárka pre energetiku Kadri Simsonová začiatkom februára uviedla, že zásobníky plynu v krajinách Európskej únie sú naplnené v priemere na 40 percent, čo je o 10 percent menej ako minulý rok v rovnakom čase. Podzemné zásobníky vo vlastníctve ruského energetického koncernu Gazprom boli pritom naplnené približne iba na 16 percent.

Domácnosti ani podniky sa nemajú obávať

Minister hospodárstva Richard Sulík včera ubezpečil, že tranzit ruského plynu cez Slovensko je v ostatných dňoch vyšší ako začiatkom roka a vzhľadom na blížiaci sa koniec zimy je v podzemných zásobníkoch pre slovenských odberateľov plynu dostatok a dodávky zemného plynu pre podniky a domácnosti budú preto pokračovať bez obmedzení.

Problém by podľa ministra nastal, keby sa Európska únia v reakcii na napadnutie Ukrajiny Ruskom rozhodla zrušiť odber ruského zemného plynu, alebo keby Rusko dodávky zastavilo. Je síce možné ruský plyn nahradiť dodávkami skvapalneného zemného plynu z iných častí sveta, no iba pre potreby Slovenska by bola treba jeden tanker so skvapalneným plynom týždenne. Na bezproblémovú náhradu ruského plynu pre celú Európu tak v súčasnosti podľa ministra nie sú vybudované technické kapacity.

Slovenské zásobníky plynu sú v súčasnosti naplnené na necelú štvrtinu. Nie je v nich však iba plyn pre slovenských spotrebiteľov, ale využívajú ich aj zahraničné firmy. Pre vlastnú spotrebu má Slovensko vyčlenený jeden zásobník, a to v českých Dolních Bojanovicích v okrese Hodonín. V tomto zásobníku je rezervná zásoba plynu pre chránených spotrebiteľov na 30 dní.

Rezort hospodárstva sa usiluje o diverzifikáciu dodávateľov zemného plynu a v súčasnosti rokuje o možnej spolupráci pri dodávkach plynu aj s Egyptom. Na nahradení ruského plynu inými dodávateľmi alebo inými zdrojmi energie pracuje aj Európska komisia. Celá Európa by podľa nej mohla bez výrazných obmedzení odpojiť od ruského plynu do roku 2030.