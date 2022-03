Sankcie začínajú mať zmysel: Premiér Heger o Putinovi! Rusi musia začať rozmýšľať, kto ho nahradí

BRATISLAVA - Sankcie voči Rusku začínajú mať zmysel. Uviedol to premiér Eduard Heger pred rokovaním vlády. Poznamenal, že cieľom Slovenska je zvládnuť nápor utečencov z Ukrajiny. Počty utečencov prichádzajúcich na Slovensko každým dňom stúpajú a Heger očakáva, že budú narastať ešte viac.

Prichádza podľa neho čas, keď si Rusi budú musieť klásť otázku, kto nahradí ich terajšieho prezidenta Putina.

Sankcie spôsobili domino efekt

"Sankcie spôsobili dôležitý domino efekt, ktorý sme chceli vyvolať, aby sme ekonomicky odizolovali Vladimira Putina a zároveň vyslali jasný signál pre kohokoľvek, koho by v 21. storočí napadlo rozpútať vojnu na cudzom území, že bude automaticky ekonomicky odizolovaný," skonštatoval predseda vlády.

V rámci humanitárnej pomoci na východných hraniciach dochádza ku koordinácii a navyšovaniu kapacít. "Je to bezprecedentná situácia a neustále prebiehajú rokovania aj s dobrovoľníkmi na mieste. Treba si uvedomiť, že všetko, čo sa deje, koordinuje štát, to sa nedeje samo," poznamenal premiér. Dodal, že cieľom je dosiahnuť, aby Slovensko zvládlo akýkoľvek nápor utečencov a zároveň to bolo pre nich čo najkomfortnejšie.

"Keď každý podá ruku k dielu, tak všetko bude fungovať lepšie. Ak začneme frflať, tak sa to bude spomaľovať," povedal Heger s tým, že štát nepotrebuje ľudí, ktorí chcú "hádzať polená pod nohy".